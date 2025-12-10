Μεγαλώνει η απόσταση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα μετά τον... εξώστη: Η απάντηση Φάμελλου από την Βουλή και τα επόμενα βήματα

Αναταράξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και της Νέας Αριστεράς έχει προκαλέσει η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, της «Ιθάκης», καθώς οι αιχμές του πρώην Πρωθυπουργού έχουν πυροδοτήσει προβληματισμό και αμηχανία ακόμη και σε εκείνα τα στελέχη που έδωσαν το παρών στο «Παλλάς», εντείνοντας την αγωνία τους για την επόμενη ημέρα του χώρου.

Στην αιχμή του δόρατος βρέθηκαν οι αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού για τα προοδευτικά κόμματα, με τον κ. Τσίπρα να κάνει λόγο για «κόμματα περίκλειστα στην αυταρέσκεια τους και ηγεσίες που δίνουν την αίσθηση ότι λίγο τους απασχολεί αν η σημερινή κυβέρνηση κερδίσει και μια τρίτη τετραετία. Αρκεί να είναι στις θέσεις τους». Στο ίδιο τέμπο, ο πρώην Πρωθυπουργός παρατήρησε πως «η κοινωνία όμως δε νοιάζεται για αυτό. Για τα άγχη, τους εγωισμούς, τις φιλοδοξίες, τις αποσκιρτήσεις, τις μεταπηδήσεις. Ούτε συγκινείται από πρόχειρες, καθυστερημένες και όψιμες συγκολλήσεις, κινήσεις μικροκομματικής επιβίωσης». Αμφότερες οι αποστροφές του, ωστόσο, προκάλεσαν αντιδράσεις πέριξ της Κουμουνδούρου, όταν οι επιτελείς της έχουν καταθέσει επανειλημμένα στη δημόσια συζήτηση το αίτημα για ενιαίο ψηφοδέλτιο του προοδευτικού χώρου, ακόμη και αν το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να διαφωνεί και η Νέα Αριστερά να καθυστερεί τις όποιες διεργασίες, όπως εκτιμούν στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, όμως, η ταξιθεσία της εκδήλωσης, που είχε ως αποτέλεσμα να τοποθετηθούν οι Πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης αντίστοιχα στον εξώστη, μαζί με τους βουλευτές των δυο κομμάτων, αλλά και ιστορικά στελέχη, όπως ο Γιάννης Δραγασάκης συσσώρευσε ακόμη περισσότερη εσωκομματική ένταση, καθώς «το παλιό ήταν πάνω και το καινούριο κάτω», όπως σχολίασαν αρκετοί βουλευτές, θεωρώντας πως η απόσταση που τους επιφύλαξε ο Αλέξης Τσίπρας από την σκηνή αποτυπώνει τελικά τις μελλοντικές του προθέσεις, δηλαδή να υπερβεί τα υφιστάμενα προοδευτικά κόμματα και το πολιτικό προσωπικό τους.

Μάλιστα, η ένταση που υποβόσκει μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο εσωτερικό των δυο κομμάτων άρχισε να καταγράφεται από χθες και στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών που παρευρέθηκαν στο «Παλλάς», με δεδομένο ότι αρκετοί εκ των συμμετεχόντων στην εκδήλωση αναμετρήθηκαν με τα κόμματα τους ως προς την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους στην παρουσίαση της «Ιθάκης», όπως ιδίως στην περίπτωση της Νέας Αριστεράς.

Ο εξώστης στην… Πολιτική Γραμματεία

Σε αυτό το κλίμα, η στρατηγική των δυο κομμάτων απέναντι στο ρόλο του Αλέξη Τσίπρα ως συγκολλητικής ουσίας αναμένεται να τεθεί εκ νέου υπό συζήτηση, ενώ δεν αποκλείεται τα όσα συνέβησαν στο «Παλλάς», να μεταφερθούν προσεχώς στα κομματικά όργανα.

Όντας παρών στην εκδήλωση Τσίπρα, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Τρύφων Αλεξιάδης σχολίασε χθες στο ρ/σ Alpha Radio πως «παρότι χθες στην εκδήλωση υπήρχαν ρεζερβέ θέσεις», εντούτοις πρόσθεσε για την επιλογή του επιτελείου Τσίπρα να θέσει θεσμικά πρόσωπα στον εξώστη πως «είναι η άποψη του Αλέξη Τσίπρα, σας είπα ότι θα κριθεί και είναι άποψη με την οποία εγώ διαφωνώ και όταν συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητήσω να τοποθετηθούμε», συνέχισε. «Διότι ότι αυτά τα οποία λέγανε κάποιοι για παράλληλους δρόμους από ό,τι φαίνεται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» κατέληξε ο κ. Αλεξιάδης, καθώς βαριά είναι η ατμόσφαιρα πέριξ της Κουμουνδούρου για την… ταξιθεσία.

Καλπάκης: Οχι στο «τσουβάλιασμα»

Μάλιστα, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης δεν έκρυψε χθες τη δυσφορία του για το… «τσουβάλιασμα» του κόμματος του από τον πρώην Πρωθυπουργό, δηλώνοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει κάνει γενναία βήματα για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο εδώ και έναν χρόνο». «Δεν ήμουν στον εξώστη γιατί άργησα να πάω στην εκδήλωση και έκαστα στο φουαγιέ με μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και βλέπαμε την ομιλία. Για τα της διοργάνωσης της εκδήλωσης και της ταξιθεσίας θα σας τα απαντήσουν από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Εμείς στην Αριστερά δεν έχουμε μάθει να είμαστε σε θέσεις ρεζερβέ, ούτε μας νοιάζει αν θα είμαστε στην πρώτη, στη δεύτερη, στη μεσαία ή στην τελευταία σειρά. Στρατιώτες είμαστε πάντα» σημείωσε ο κ. Καλπάκης, προσθέτοντας πως «δεν συμφωνώ με τη λογική ότι για τον κατακερματισμό στον προοδευτικό χώρο και για το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει συνεννόηση, φταίμε όλοι ή ότι φταίμε όλοι το ίδιο. Δεν φταίμε όλοι το ίδιο. Και διαφωνώ με το «τσουβάλιασμα». «Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει κάνει πολύ γενναία βήματα όσον αφορά τις προσπάθειες της επόμενης μέρας. Δεν έχει σκεφτεί ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με όρους ιδιοτέλειας, με όρους μικροκομματικούς, με όρους να είμαστε «πρώτοι στο χωριό». Όταν ο Σωκράτης Φάμελλος είχε εκλεγεί πρόεδρος και ένα – δύο μήνες μετά βγήκε και είπε πάμε να κάνουμε κάτι όλοι μαζί, δεν σκέφτεται να είναι «πρώτος στο χωριό». Αν ήταν έτσι θα έλεγε ας μείνω εγώ στο 6 – 7% και να είμαι πρόεδρος σε μια λογική ενός κόμματος που θα είναι περιχαρακωμένο και περίκλειστο. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ περιχαρακωμένο και περίκλειστο κόμμα, λύση προσπαθούμε να βρούμε όλο αυτό το διάστημα», κατέληξε ο κ. Καλπάκης.

Η απάντηση Φάμελλου

Το τεταμένο εσωκομματικό κλίμα πάντως πύον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μεταφέρθηκε χθες και στη Βουλή, τόσο στους διαδρόμους και σε ιδιωτικές συζητήσεις μεταξύ των βουλευτών των δυο κομμάτων, όσο και στην Ολομέλεια, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να επιλέγει να απαντήσει εμμέσως στον Αλέξη Τσίπρα λίγες ώρες μετά τον εξώστη, από το βήμα της Βουλής.

Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει πει ξεκάθαρα εδώ και ένα χρόνο ότι χρειάζεται μια ενωτική προοδευτική δημοκρατική διέξοδο», συμπληρώνοντας πως «επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου». Σύμφωνα, ακόμη, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από πλευράς της Κουμουνδούρου «έχουμε μιλήσει ξεκάθαρα και για τις ευθύνες και για τις καθυστερήσεις και για τις ταλαντεύσεις και για τις αρνήσεις. Σε αυτήν πρόταση μιας προοδευτικής απάντησης που θα δίνει κυβερνητική διέξοδο. Εμείς επιμένουμε και σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, επαναλαμβάνουμε αυτήν την αναγκαιότητα ως την μοναδική αναγκαιότητα για να μην υπάρχει τρίτη καταστροφική και επικίνδυνη θητεία της δεξιάς στη χώρα μας».