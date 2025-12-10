Με-τον-υπουργό-Επικρατείας-της-Αλγερίας-Αχμέντ-Ατάφ-συναντήθηκε-ο-Γιώργος-Γεραπετρίτης

Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf, πραγματοποίησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.
