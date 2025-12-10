Close Menu
    Wednesday, December 10
    Με τον υπουργό Επικρατείας της Αλγερίας Αχμέντ Ατάφ συναντήθηκε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

    Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας, υπουργό Εξωτερικών, Εθνικής Κοινότητας Εξωτερικού και Αφρικανικών Υποθέσεων της Αλγερίας, Ahmed Attaf, πραγματοποίησε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

    📍#GreeceMFA
    🇬🇷🇩🇿 | FM George Gerapetritis welcomes tdy the Minister of State, Minister of Foreign Affairs, National Community Abroad & African Affairs of #Algeria, Ahmed Attaf pic.twitter.com/bMJkbxssFA

    — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 10, 2025

    - sofokleous10.gr

