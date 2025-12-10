Μητσοτάκης:-Στοιχειώδης-κίνηση-αξιοπρέπειας-απέναντι-στους-συμπολίτες-μας-η-Κάρτα-Αναπηρίας

Μία διαδρομή στο Μετρό της Αθήνας με τον Παναγιώτη και τον Πέτρο, δύο συμπολίτες μας με αναπηρία που διαθέτουν τη νέα, πλαστική έκδοση της Κάρτας Αναπηρίας, είχε την ευκαιρία να κάνει το πρωί της Τετάρτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, βλέποντας στην πράξη τις βελτιωμένες παροχές που εξασφαλίζει η Κάρτα στους δικαιούχους της.

Η πλαστική Κάρτα διευκολύνει περαιτέρω την καθημερινότητα των ΑμεΑ και ειδικά το κατοχυρωμένο δικαίωμά τους στη δωρεάν μετακίνηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς οι κάτοχοί της μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν απευθείας, αντί εισιτηρίου, στα σημεία επικύρωσης για να εισέλθουν χωρίς αντίτιμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, χωρίς να απαιτείται πια η προσκόμιση γνωματεύσεων ή πιστοποιητικών για την έκδοση καρτών απεριορίστων διαδρομών.

Η πλαστική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και στα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης, δίχως να παύουν να ισχύουν άλλα υφιστάμενα πάσα. Η δωρεάν είσοδος στο Μετρό Θεσσαλονίκης γίνεται με απλή επίδειξη της Κάρτας. Τα ίδια δικαιώματα δωρεάν μετακίνησης έχουν πλέον και οι συνοδοί όσων ΑμεΑ χρήζουν συνοδού. Η Κάρτα Αναπηρίας, οποιοδήποτε τύπου, εξασφαλίζει επίσης δωρεάν είσοδο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς χώρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, είχε την ευκαιρία να δει τις άρτιες υποδομές προσβασιμότητας που διαθέτει το Μετρό και επιβιβάστηκε σε συρμό μαζί με τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους.

Βγαίνοντας από το Μετρό, ο Πρωθυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί σήμερα, μαζί με τον Πέτρο και τον Παναγιώτη, διαπιστώσαμε στην πράξη πώς λειτουργεί αυτή η πολύ ωραία ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας, η οποία επιτρέπει στους ανάπηρους συμπολίτες μας να μπορούν, παραδείγματος χάρη, να μπαίνουν στο Μετρό, στα μέσα μαζικής μεταφοράς χωρίς να επιδεικνύουν πολλά διαφορετικά χαρτιά.

Είναι, όπως είπε και η Υπουργός, μία στοιχειώδης κίνηση αξιοπρέπειας απέναντι στους συμπολίτες μας, για να βελτιώσουμε την προσβασιμότητά τους και να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο τα δικαιώματά τους.

Αρκεί να αναφέρω ότι η κάρτα αναπηρίας είχε θεσμοθετηθεί από τη δεκαετία του 1990 -απλά για να δείξουμε μερικές φορές τους ρυθμούς με τους οποίους κινείται το ελληνικό κράτος. Σήμερα, όμως, γίνεται πραγματικότητα και είναι μία μόνο από τις πολλές τομές που κάνουμε για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Ο Προσωπικός Βοηθός είναι μία ακόμα, που έχει αλλάξει τη ζωή πολλών συμπολιτών μας, τους έχει επιτρέψει να βγουν από το σπίτι, να ενταχθούν κανονικά στην κοινωνική και στην οικονομική ζωή και συνεχίζουμε για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε να αισθάνεστε ότι έχετε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες πολίτες. Οπότε επιστρέφω την κάρτα και ελπίζω να τη χρησιμοποιείτε συχνά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Από την πλευρά της, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε: «Με πολύ μεγάλη χαρά χρησιμοποιούμε σήμερα, μαζί με τον Πρωθυπουργό, τους δύο συναρμόδιους Υπουργούς, τον κ. Κυρανάκη και τον κ. Παπαστεργίου, και βέβαια δύο καλούς μας, πλέον, φίλους, τον Παναγιώτη και τον Πέτρο, το Μετρό. Αλλά πώς; Με τη νέα κάρτα.

Την πλαστική κάρτα, που τα άτομα με αναπηρία πλέον κάνουν αίτηση, έτσι ώστε δωρεάν να μπορούν να τη χρησιμοποιούν και να μπαίνουν στο Μετρό, να μπαίνουν σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας, σε όλα τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης και σε όλους τους πολιτιστικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η ταλαιπωρία του παρελθόντος.

Πολλές φορές μαζί με την ΕΣΑΜΕΑ, μαζί με τους γονεϊκούς συλλόγους, τους συλλόγους αναπηρίας, έχουμε μιλήσει γι’ αυτή την κάρτα ως κάρτα αξιοπρέπειας. Μια κάρτα που τους διασφαλίζει την αξιοπρέπεια της καθημερινότητας και, πλέον, ειδικά για κάποιες πιο αόρατες αναπηρίες, δεν χρειάζεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους, να ανοίξουν τους φακέλους τους και να αποδείξουν τι; Αυτό που ήδη τους έχει πιστοποιηθεί: τη διαφορετικότητα στην καθημερινότητά τους.

Οπότε, ως οφείλουμε, κάνουμε τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους και την καθημερινότητα των οικογενειών και των προσωπικών βοηθών τους λίγο πιο εύκολη».

Οι ενισχυμένες παροχές της Κάρτας Αναπηρίας αποτελούν μέρος ενός μεγάλου πλέγματος δράσεων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασής των πολιτών με αναπηρία στην εργασία και στην κοινωνική ζωή.

Η Κάρτα Αναπηρίας, μολονότι θεσπίστηκε το 1996, υλοποιήθηκε το 2023. Πέραν της νέας, πλαστικής έκδοσης, εκδίδεται σε δύο ακόμα μορφές: ψηφιακά στο wallet.gov και ως εγγράφο που μπορεί να επαληθευθεί ψηφιακά. Από το 2023 υλοποιήθηκε και το Μητρώο Αναπηρίας, σε αυτό έχουν καταχωρηθεί όλοι οι κάτοχοι πιστοποιήσεων αναπηρίας από ΚΕΠΑ. Οι αιτήσεις για χορήγηση Κάρτας σε οποιαδήποτε μορφή υποβάλλονται στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας (epan.gov.gr).

Άλλα προγράμματα που υλοποιούνται είναι το «Προσωπικός Βοηθός», για την εύρεση προσωπικών βοηθών που υποστηρίζουν άτομα με αναπηρία και την οικογένειά τους στις δραστηριότητες της καθημερινότητας και το «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον», μέσω του οποίου δικαιούχοι επιχορηγούνται ώστε να αναβαθμίσουν την προσβασιμότητα της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης τους.

