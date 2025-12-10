ΜΠΑΡΜΠΑ-ΣΤΑΘΗΣ:-Τρία-χρυσά-βραβεία-&-«vegan-&-plant-based-company-of-the-year

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο της αγροδιατροφής, κατακτώντας τον κορυφαίο τίτλο «Vegan & Plant Based Company of the Year» καθώς και τρεις χρυσές διακρίσεις στα Vegan & Plant Based Awards 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η ανανεωμένη σειρά «360° Plant Based Meal» ξεχώρισε για ακόμη μία φορά, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά των φυτικών γευμάτων.

Ειδικότερα, τα Φυτικά μπιφτέκια με πατάτες country με φλούδα και μυρωδικά έλαβαν χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Vegan Burger», τα Φυτικά κεφτεδάκια με ρύζι και λαχανικά αναδείχθηκαν πρώτα σε βαθμολογία στην κατηγορία «Vegan Ready to Cook Meal», ενώ τα Φυτικά κεφτεδάκια με πατάτες Νάξου ξεχώρισαν για την καινοτομία τους, κατακτώντας χρυσή διάκριση στην κατηγορία «R&D».

Η νέα γενιά προϊόντων «360° Plant Based Meal» αντανακλά τη δέσμευση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ στην καινοτομία, στην αειφορία και στην κάλυψη των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών των vegan, vegetarian και flexitarian καταναλωτών, αλλά και όλων όσων αναζητούν καθημερινά θρεπτικές και εύκολες επιλογές.

«Με τις νέες συνταγές και το επαναλανσάρισμα αγαπημένων προϊόντων της σειράς “360° Plant Based Meal”, επενδύουμε σταθερά στην έρευνα και ανάπτυξη, με γνώμονα τις ανάγκες του καταναλωτή και τη δημιουργία μοναδικών γευστικών εμπειριών. Η διάκριση “Vegan & Plant Based Company of the Year” μάς ενδυναμώνει να συνεχίσουμε με αφοσίωση στην ποιότητα και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της φυτικής διατροφής», υπογράμμισε η κα. Ευθυμία Κουτσομητροπούλου, R&D Manager της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ.