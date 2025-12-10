Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Wednesday, December 10
    Νέος-διευθυντής-marketing-και-εταιρικής-επικοινωνίας-στην-Τειρεσίας-ο-Γιάννης-Σηφάκης
    Νέος διευθυντής marketing και εταιρικής επικοινωνίας στην Τειρεσίας ο Γιάννης Σηφάκης

    Νέος διευθυντής marketing και εταιρικής επικοινωνίας στην Τειρεσίας ο Γιάννης Σηφάκης

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Νέος Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας καθώς και Head of Product Management για την Tειρεσίας, αναλαμβάνει ο Γιάννης Σηφάκης προερχόμενος από την Vivartia όπου ασκούσε καθήκοντα MRO, και Crisis Management.

    Πρόκειται για στέλεχος με πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο του marketing , της εταιρικής επικοινωνίας , τις πωλήσεις και τα χρηματοοικονομικά. Έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως: Nestle UK. Citibank, Τράπεζα Πειραιώς, ING-Piraeus, ING, ενώ πριν την συνεργασία του με την CVC στην Vivartia , κατείχε για 9 χρόνια την θέση του Chief Marketing, Communications & Bancassurance Officer στην Εθνική Ασφαλιστική.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com