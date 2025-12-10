Ο-ceo-της-openai-δεν-ξέρει-πώς-θα-μεγάλωνε-παιδί-χωρίς-το…-chatgpt

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίστηκε στην δημοφιλή εκπομπή του Τζίμι Φάλον στο NBC και αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το πιο διάσημο προϊόν της εταιρείας του τον έχει βοηθήσει στον ρόλο του ως γονέας. Αναφέρεται στο δημοφιλές chatbot τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), ChatGPT.

«Δεν μπορώ να φανταστώ να περνάω από αυτό το στάδιο, προσπαθώντας να καταλάβω πώς είναι να μεγαλώσω ένα νεογέννητο χωρίς το ChatGPT», είπε χαρακτηριστικά ο Άλτμαν. «Προφανώς, οι άνθρωποι το έκαναν για πολύ καιρό — κανένα πρόβλημα», πρόσθεσε πάντως.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα προσωπικό περιστατικό όταν πριν από μερικούς μήνες βρέθηκε σε ένα πάρτι και μίλησε με άλλους γονείς που έχουν επίσης αποκτήσει προσφάτως παιδί. Στην διάρκεια της συνομιλίας τους, οι γονείς είπαν στον Άλτμαν ότι το ηλικίας έξι μηνών μωρό τους «μπουσουλούσε παντού», κάτι που τον ανησύχησε επειδή ο γιος του δεν βρισκόταν στο ίδιο στάδιο.

«Έτρεξα στην τουαλέτα και σκέφτηκα ότι πρέπει να πάω το παιδί μου στον γιατρό αύριο το πρωί» είπε ο Άλτμαν, προσθέτοντας ότι ρώτησε το ChatGPT εάν είναι εντάξει αυτή η κατάσταση. Το chatbot του OpenAI απάντησε «με μια εξαιρετική απάντηση, η οποία φυσικά ήταν», ότι η ανάπτυξη του γιου του είναι «φυσιολογική».

«Είναι εξατομικευμένο, σαν το ChatGPT να σε γνωρίζει, και παρεμπιπτόντως, είσαι ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, πιθανότατα βρίσκεσαι κοντά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που επιτυγχάνουν υψηλά επιτεύγματα, ίσως δεν θέλεις να το προβάλλεις αυτό στο παιδί σου, και θα πρέπει απλώς να χαλαρώσεις, και θα είναι μια χαρά, όπως και να ‘χει», είπε ο Άλτμαν στον Φάλον όσον αφορά την απάντηση που έλαβε.

Ο Φάλον, που έχει δύο κόρες, αναφέρθηκε επίσης στα αναπτυξιακά άλματα των μωρών και το άγχος των γονιών να «πιάσουν» γρήγορα τέτοια ορόσημα, όπως το μπουσούλημα. «Το δικό μου ήταν στο ”Dancing with the Stars” στους επτά μήνες. Έφτασε στον ημιτελικό», αστειεύτηκε.

Παράλληλα, ο Άλτμαν ανέφερε στον Φάλον ότι αισθάνεται «κάπως άσχημα» που τίθενται ερωτήματα τύπου «Γιατί το παιδί μου ρίχνει πίτσα στο πάτωμα και γελάει;» σε μια τεχνολογία που ξεχωρίζει για το εύρος των γνώσεων που κατέχει.

Ο Άλτμαν έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς το γεγονός ότι έγινε γονέας έχει προσθέσει μια άλλη οπτική γωνία στο πώς βλέπει και αντιλαμβάνεται την Τεχνητή Νοημοσύνη. «Το παιδί μου δεν πρόκειται ποτέ να μεγαλώσει όντας πιο έξυπνο από την Τεχνητή Νοημοσύνη», έχει πει σε ένα επεισόδιο του podcast «Re:Thinking» με τον Άνταμ Γκραντ. «Τα παιδιά στο μέλλον θα γνωρίζουν μόνο έναν κόσμο με Τεχνητή Νοημοσύνη».