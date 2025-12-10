Πάουελ για επιτόκια: Είμαστε σε καλή θέση -Η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ(Fed), Τζερόμ Πάουελ, δήλωσε ότι η πολιτική επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ είναι σε καλή θέση για να ανταποκριθεί σε ό,τι επιφυλάσσει το μέλλον για την οικονομία, αρνούμενος να ξεκαθαρίσει για το εάν πρόκειται να γίνει άλλη μείωση των επιτοκίων στο εγγύς μέλλον.

«Θα ήθελα να σημειώσω ότι έχοντας μειώσει το επιτόκιο πολιτικής μας κατά 75 μονάδες βάσης από τον Σεπτέμβριο και 175 μονάδες βάσης από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το επιτόκιο της ομοσπονδιακής τράπεζας βρίσκεται πλέον εντός ενός ευρέος φάσματος εκτιμήσεων για την ουδέτερη τιμή του και είμαστε σε καλή θέση να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία», δήλωσε ο Πάουελ. Πρόσθεσε, «η νομισματική πολιτική δεν ακολουθεί μια προκαθορισμένη πορεία και θα λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας σε κάθε συνάντηση ξεχωριστά».

Ο Πάουελ, επικαλούμενος τις περιφερειακές τράπεζες της Fed και τις πληροφορίες που συλλέγουν, υπογράμμισε ότι η Fed «ακούει δυνατά και καθαρά πώς οι άνθρωποι βιώνουν» το υψηλότερο κόστος στην τρέχουσα οικονομία.

«Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κίνδυνο για την Fed»

Μάλιστα, ανάφερε ότι «οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φαίνεται να υποχωρούν σταδιακά και ο πληθωρισμός παραμένει κάπως αυξημένος».

Τόνισε δε ότι το προβλεπόμενο ποσοστό ανεργίας είναι 4,5% μέχρι το τέλος του έτους, αλλά ο πληθωρισμός αυξάνεται επίσης, κάτι που, όπως λέει, θα μπορούσε να αποδοθεί στους δασμούς.

«Βραχυπρόθεσμα, οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό τείνουν προς τα πάνω και οι κίνδυνοι για την ανεργία προς τα κάτω — μια δύσκολη κατάσταση», σημείωσε ο Πάουελ. «Δεν υπάρχει μονοπάτι χωρίς κινδύνους για την νομισματική πολιτική καθώς πλοηγούμαστε σε αυτήν την ένταση μεταξύ των στόχων μας για την απασχόληση και τον πληθωρισμό».

«Πρέπει να περιμένουμε»

Όσοι, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος, ελπίζουν σε πρόσθετες μειώσεις επιτοκίων, ίσως χρειαστεί να περιμένουν, εξήγησε.

Όπως είπε, πιστεύει ότι με τη σημερινή μείωση, η τράπεζα βρίσκεται πλέον «σε καλή θέση να περιμένει για να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία» πριν αποφασίσει για περαιτέρω δράση.

Ακόμη, ο Πάουελ τόνισε ότι οι αξιωματούχοι αντιμετωπίζουν μια «πολύ δύσκολη κατάσταση», καθώς υπάρχουν κίνδυνοι αύξησης τόσο της ανεργίας όσο και του πληθωρισμού – κάτι που θα απαιτούσε αντίθετες απαντήσεις. «Τι κάνεις λοιπόν; Δεν μπορείς να κάνεις δύο πράγματα ταυτόχρονα», είπε. «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση», είπε, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για να, όπως ανέφερα, περιμένουμε και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η οικονομία».

«Στοχαστικές και σεβαστές οι διαφωνίες στη Fed»

Ερωτηθείς για τη διαφωνία μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με τη σημερινή μείωση και την πορεία προς τα εμπρός, ο Πάουελ αναγνώρισε ότι είναι «ασυνήθιστο» να υπάρχει «επίμονη ένταση» μεταξύ των δύο πλευρών της Fed να διατηρεί τις τιμές σταθερές και την ανεργία χαμηλή.

«Και όταν το κάνεις, αυτό βλέπεις», είπε, αναφερόμενος στις αυξανόμενες διαιρέσεις.

Προς το παρόν, η κεντρική τράπεζα προσπαθεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τόσο τον πληθωρισμό όσο και μια αργή αγορά εργασίας.

Ωστόσο, ο Πάουελ χαρακτήρισε τις εσωτερικές συζητήσεις μεταξύ των αξιωματούχων της Fed ως στοχαστικές και σεβαστές. Τόνισε ότι εννέα από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου στην επιτροπή της Fed υποστήριξαν τη σημερινή μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας.

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και φτάνουμε σε ένα σημείο όπου μπορούμε να λάβουμε μια απόφαση», είπε.

Για τις σχέσεις του με τον πρόεδρο Τραμπ

Ο Πάουελ κλήθηκε να αναφερθεί στον «ελέφαντα στην αίθουσα»: την εύθραυστη σχέση του με τον Πρόεδρο Τραμπ.

Ένας δημοσιογράφος ρώτησε: «Ο πρόεδρος μιλάει ανοιχτά για έναν νέο πρόεδρο της Fed, αυτό εμποδίζει την τρέχουσα θέση σας ή αλλάζει καθόλου τον τρόπο σκέψης σας;» Ο Πάουελ απάντησε απλά: «Όχι».

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του Πάουελ ως προέδρου της Fed πρόκειται να λήξει τον Μάιο και ο Τραμπ επιδιώκει να προτείνει κάποιον άλλο για τη θέση, σηματοδοτώντας την προτίμησή του για κάποιον που θα συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια. Αναφέραμε νωρίτερα ότι ένας σύμβουλος του Λευκού Οίκου, ο Κέβιν Χάσετ, είναι ο επί του παρόντος υποψήφιος.

- Reuters, CNN, BBC