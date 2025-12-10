Παπασταύρου: Yπάρχει επιτάχυνση στις ενεργειακές συμφωνίες – Είμαστε στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής

«Οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα» δήλωσε στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δηλώνοντας ότι πλέον «η χώρα μας είναι στο κέντρο της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής».

Έχοντας μόλις επιστρέψει από τις ΗΠA, όπου είχε κρίσιμες συναντήσεις, ο κ. Παπασταύρου δήλωσε αισιόδοξος για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους ομολόγους χάρη στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας μας στη διεθνή ενεργειακή πολιτική.

«Την προηγούμενη βδομάδα το ελληνικό πενταετές ομόλογο είχε 2,6%, ενώ το αμερικάνικο είχε 3,6%. Η Ελλάδα δανειζόταν φθηνότερα από την Αμερική, φθηνότερα από τη Γαλλία, φτηνότερα από την Ιταλία» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός.

Μιλώντας για την ελληνική οικονομία τόνισε «πλέον μας αντιμετωπίζουν σχεδόν με θαυμασμό, όσον αφορά τα οικονομικά επιτεύγματα». Αναφορικά με τις ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα εξήγησε ότι σκοπός του ταξιδιού ήταν να ενημερώσει γερουσιαστές το πώς αυτές θα συμβάλουν στην απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Από τους σκοπούς του ταξιδιού ήταν να ενημερώσουμε τα μέλη της Γερουσίας και του Κογκρέσου όσον αφορά τις συμφωνίες ενεργειακές που είχαμε. Εκεί διαπιστώσαμε πως και οι Δημοκρατικοί, όχι μόνο Ρεπουμπλικάνοι, στηρίζουν τις προσπάθειες απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο», πρόσθεσε ο κ. Παπασταύρου.

Ερωτηθείς για το χρόνο υλοποίησης των ενεργειακών συμφωνιών που είχαν υπογραφεί στην Ελλάδα τόνισε ότι μιλάμε για συμφωνίες που ήδη, έναν μήνα μετά, έχουν αρχίσει και υλοποιούνται «προκειμένου να προμηθεύσουμε με αμερικανικό φυσικό αέριο, μέσω ελληνικών εταιρειών και μέσω του κάθετου διαδρόμου στην Ουκρανία». Και όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «έχουμε μια συμφωνία Νοεμβρίου που τον Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, έχει αρχίσει και υλοποιείται».

Σύμφωνα με τον υπουργό, «οι ενεργειακές συμφωνίες έχουν σαφές αποτύπωμα για την Ελλάδα». Όσον αφορά το εάν θα φανεί το οικονομικό αντίκτυπο άμεσα στην αγορά διευκρίνισε ότι «εάν έχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμο αποτέλεσμα, θα σημάνουν σημαντική αύξηση των δημοσίων εσόδων για τη χώρα μας».

Μάλιστα, όπως είπε «η χώρα μας είναι στο κέντρο αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής είναι σαφές ότι πέρα από τη γεωπολιτική σημασία του, θα έχει και οικονομική σημασία ότι από εδώ θα περνάει ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου».

Ερωτηθείς για τον αγωγό East Med απάντησε ότι πλέον η διασύνδεση της Μέσης Ανατολής και Ευρώπης γίνεται όχι με τη μορφή που είχαμε σκεφτεί πριν από 15 χρόνια αλλά με έναν άλλο τρόπο. «Από εδώ θα περνάει η ενέργεια για να ανεβαίνει στις χώρες του κάθετου διαδρόμου», πρόσθεσε.

