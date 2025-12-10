Πώς-διαβάζει-την-κατανάλωση-στην-Ελλάδα-η-coca-cola-3Ε

Η επιλογή του Rock & Roll, ενός από τα πιο εμβληματικά μπαρ της αθηναϊκής νύχτας, για το χριστουγεννιάτικο πάρτι της Coca-Cola 3Ε κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν. Ο χώρος λειτούργησε χθες το βράδυ ως ιδανικό σκηνικό για να αναδείξει την προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει τη σύνδεση των brands της με την καθημερινότητα των καταναλωτών και ιδίως με τις βραδινές εξόδους.

Η εταιρεία, μέλος της Coca-Cola HBC, δεν πουλάει μόνο αναψυκτικά. Τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά της στον καφέ αλλά και στα αλκοολούχα ποτά, είτε μέσω παραγωγής (Finlandia) είτε μέσω διανομής, μέσα από μια σειρά brands που καλύπτουν όλο το φάσμα της κατανάλωσης: Schweppes, Three Cents, Gin Mare, Jack Daniel’s και Highland Park.

Η στρατηγική αυτή αποκτά μεγαλύτερο βάρος σε μια περίοδο όπου η κατανάλωση στο HoReCa παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα «μυστήρια» της αγοράς. Παρά τις ιστορικά υψηλές τουριστικές ροές, η δαπάνη στα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης είναι εμφανώς χαμηλότερη των προσδοκιών. Όπως παραδέχονται στελέχη του κλάδου, «η αυξημένη επισκεψιμότητα δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη κατανάλωση».

Πάντως, για εταιρείες και ομίλους όπως η Coca-Cola 3Ε, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Svetoslav Atanasov, δεν θέλησε να αποκαλύψει το μερίδιο της Coca-Cola 3Ε στην κατηγορία.

Όπως σημείωσε στο περιθώριο της εκδήλωσης, η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ κινείται ανοδικά, σε αντίθεση με την αγορά HoReCa, την οποία περιέγραψε ως πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε ό,τι αφορά την κατηγορία του καφέ, όπου η εταιρεία διαθέτει τα brands Costa Coffee και Caffè Vergnano, αυτή παραμένει στρατηγική προτεραιότητα.

Την ίδια στιγμή το ελληνικό Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D), εξελίσσεται σε περιφερειακό hub για την ανάπτυξη νέων προϊόντων σε χυμούς, νερό, snacks και πλέον και σε premium αλκοολούχα ποτά, όπως η βότκα Finlandia. Η αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού R&D Centre ενισχύθηκε με την πρόσφατη επένδυση των 350.000 ευρώ που ανακοίνωσε ο Όμιλος Coca-Cola HBC.

Αναφορικά με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, ο Country Manager της Coca-Cola Hellas για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Σταύρος Μουρελάτος, είπε ότι η εταιρεία προσανατολίζεται στην ενίσχυση των υπαρχουσών κατηγοριών μέσω νέων γεύσεων και καινοτομιών, με στόχο τα νέα προϊόντα να έχουν λανσαριστεί έως το καλοκαίρι του 2026.