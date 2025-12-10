Στασιμότητα-στη-wall-street-εν-αναμονή-των-αποφάσεων-της-fed

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,06% στις 47.588,43 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει ήπιες απώλειες 0,01% στις 6.840,16 μονάδες και ο Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,17% στις 23.534,96 μονάδες.

Οι μετοχές κινούνται μεταξύ μικρών ανόδων και πτώσεων τις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές αναμένουν τη σημαντική συνεδρίαση της Fed αυτήν την εβδομάδα, που είναι και η τελευταία του έτους. Η Fed αναμένεται ευρέως να προχωρήσει σε τρίτη συνεχόμενη μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας, με τα προθεσμιακά συμβόλαια επί των επιτοκίων να δείχνουν πιθανότητα περίπου 90% για μια μείωση, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του CME.

Ωστόσο, το κλίμα ανάμεσα στα μέλη της επιτροπής χάραξης νομισματικής πολιτικής (FOMC) παραμένει διχασμένο: ορισμένοι τάσσονται υπέρ των μειώσεων για να αποτραπεί περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι μια ακόμη μείωση θα μπορούσε να επιδεινώσει τον πληθωρισμό. Οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το κλίμα αυτό τόσο στην ανακοίνωση που θα ακολουθήσει τη συνεδρίαση όσο και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου Τζερόμ Πάουελ το απόγευμα της Τετάρτης.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνεδρίαση της Τρίτης (9/12) σημειώθηκαν υποτονικές κινήσεις στην ευρύτερη αγορά: ο S&P 500 και ο Dow των 30 μετοχών έκλεισαν με απώλειες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε μικρή άνοδο.

Ο S&P 500 βρίσκεται περίπου 1% κάτω από το τελευταίο ιστορικό υψηλό του, που είχε καταγραφεί στις 28 Οκτωβρίου – μία ημέρα πριν από την προηγούμενη απόφαση της Fed. Στις 29 Οκτωβρίου, η Fed προχώρησε σε μείωση επιτοκίων, αλλά ο Πάουελ τόνισε ότι δεν είναι βέβαιο πως θα υπάρξει νέα μείωση τον Δεκέμβριο. Αυτό οδήγησε σε πτώση των μετοχών εκείνη την ημέρα και ένα δύσκολο διάστημα για τις αγορές κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου, μέχρι που ορισμένα μέλη της Fed άρχισαν να αφήνουν να εννοηθεί ότι μια μείωση τον Δεκέμβριο μπορεί να είναι πιθανή. Έκτοτε, ο δείκτης ανακάμπτει και βρίσκεται πλέον κοντά στα πρόσφατα υψηλά του.

Παράλληλα, έχει αναδυθεί μια εναλλαγή κλάδων. Ο δείκτης Russell 2000 των μικρών κεφαλαιοποιήσεων κατέγραψε νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό την Τρίτη, ενισχυμένος από την προοπτική επικείμενων μειώσεων επιτοκίων. Οι μικρότερες εταιρείες τείνουν να ωφελούνται περισσότερο από τις μειώσεις επιτοκίων, επειδή το κόστος δανεισμού τους είναι πιο στενά συνδεδεμένο με τα επιτόκια της αγοράς — κάτι που μπορεί να ενισχύσει τα περιθώρια κέρδους τους.