Στην-τηλεδιάσκεψη-της-«Συμμαχίας-των-Προθύμων»-θα-συμμετάσχει-αύριο-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.