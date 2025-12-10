Στην-τηλεδιάσκεψη-της-«Συμμαχίας-των-Προθύμων»-θα-συμμετάσχει-αύριο-ο-Κυριάκος-Μητσοτάκης

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.
Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.
