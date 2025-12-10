Στηρίζει-το-make-a-wish-Ελλάδος-το-«Δώρο-Αγάπης»-της-ΑΒ-Βασιλόπουλος

Δέκα χρόνια προσφοράς συμπληρώνει τα φετινά Χριστούγεννα η ΑΒ Βασιλόπουλος με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης». Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με μία επετειακή έκδοση του κουτιού, προσφέροντας κάτι παραπάνω από τα βασικά υλικά για ένα γιορτινό έδεσμα: τη «Συνταγή Αγάπης» του Άκη Πετρετζίκη και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το «Δώρο Αγάπης» μπορεί να αγοραστεί ή να τοποθετηθεί στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη διανομή του σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Το «Δώρο Αγάπης» διατίθεται στην τιμή των €3,99, χαμηλότερη τιμή αν κάποιος αγόραζε τα προϊόντα μεμονωμένα και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα (βασικά υλικά της συνταγής):

AB Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα

AB Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο

WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο Απαλό

AB Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι

Το κουτί είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο AB Eshop (ab.gr).