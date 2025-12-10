Close Menu
    Στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος

    Επιχειρήσεις 1 Min Read

    Δέκα χρόνια προσφοράς συμπληρώνει τα φετινά Χριστούγεννα η ΑΒ Βασιλόπουλος με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης». Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με μία επετειακή έκδοση του κουτιού, προσφέροντας κάτι παραπάνω από τα βασικά υλικά για ένα γιορτινό έδεσμα: τη «Συνταγή Αγάπης» του Άκη Πετρετζίκη και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της.

    Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το «Δώρο Αγάπης» μπορεί να αγοραστεί ή να τοποθετηθεί στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη διανομή του σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

    Το «Δώρο Αγάπης» διατίθεται στην τιμή των €3,99, χαμηλότερη τιμή αν κάποιος αγόραζε τα προϊόντα μεμονωμένα και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα (βασικά υλικά της συνταγής):

    • AB Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα
    • AB Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο
    • WORLD’S MARKET Φυστικοβούτυρο Απαλό
    • AB Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι

    Το κουτί είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο AB Eshop (ab.gr).

