Συνεδριάζει-η-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ-στη-Βουλή:-Προβληματισμός-μετά-την-παραίτηση-Σουρμελίδη-και-την-παρουσίαση-της-«Ιθάκης»

Με τεταμένο το εσωκομματικό κλίμα συνεδριάζει σήμερα στη μία το μεσημέρι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς η παρουσίαση της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στο «Παλλάς», αλλά και η παραίτηση του Διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη έχουν βαθύνει τον προβληματισμό στο εσωτερικό του κόμματος.

Από τη μια, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να ξεκαθαρίσει την στάση του με φόντο τους «βίους παράλληλους», δηλαδή τον κεντρικό τίτλο της «Αυγής της Κυριακής» που έβαλε στις σελίδες του κατεξοχήν κομματικού εντύπου τον ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα. Και από την άλλη, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούν να αποκρυσταλλωθεί η επίσημη θέση του κόμματος με φόντο τον… εξώστη, δηλαδή τη χωροταξία που επεφύλαξε στους πρώην συντρόφους του ο Αλέξης Τσίπρας, υπογραμμίζοντας εμφατικά την απόστασή του από το σημερινό πολιτικό προσωπικό του πρώην κόμματος του.

Για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο εκτός από την κριτική του επί του προϋπολογισμού, που αναμένεται να μονοπωλήσει το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του, απαιτείται και μια «προοδευτική πρόταση», εκείνη δηλαδή που θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί με αξιώσεις, όπως εκτιμά η Κουμουνδούρου, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπό αυτήν την έννοια, ο κ. Φάμελλος θα επαναλάβει την ανάγκη να υπάρξει ένα «προοδευτικό πρόγραμμα» που θα προκύψει ως κοινή συνισταμένη διαλόγου ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ, την Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και τις υπόλοιπες προοδευτικές κινήσεις. Σε μια τέτοια προοπτική, ακολουθεί η συζήτηση περί του επικεφαλής του σχήματος, πρόσωπο που για την Κουμουνδούρου μπορεί να προκύψει από δημοκρατικές διαδικασίες, δηλαδή από εκλογή στη βάση.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο κ. Φάμελλος θεωρείται ως βέβαιο ότι θα επαναλάβει πως ένα τέτοιο προοδευτικό σχήμα εμπεριέχει εκ των ουκ άνευ και τον Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που η Κουμουνδούρου εμμένει στην αντίθεσή της ως προς το «τσουβάλιασμα» που περιέγραψε ο πρώην Πρωθυπουργός, επιρρίπτοντας ο τελευταίος ευθύνες στις προοδευτικές ηγεσίες για «περίκλειστα» κόμματα που αναπαράγουν τους εαυτούς τους και τη γραφειοκρατία τους.

Η πλευρά Πολάκη

Με αυτά τα δεδομένα, βαρύτητα αποκτά και η σημερινή τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη, αφού ο βουλευτης Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απείχε από την παρουσίαση Τσίπρα στο «Παλλάς», έχοντας διατρανώσει την αντίθεση του με τον… εξώστη και επιμένοντας στην ανάγκη για ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως τόνισε πρόσφατα στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Αγωνία στους βουλευτές

Η πιο κρίσιμη μεταβλητή, ωστόσο, είναι η στάση που θα κρατήσουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίοι περιγράφονται ως «αποσταθεροποιημένοι» μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Για τους βουλευτές επαρχίας, εξάλλου, ένας μονοψήφιος ΣΥΡΙΖΑ σηματοδοτεί την οριστική έξοδο τους από την επόμενη Βουλή, την ώρα που το νέο εγχείρημα Τσίπρα απευθύνεται στην… κοινωνία και τα νέα της πρόσωπα, αυξάνοντας κατακόρυφα την υπαρξιακή αγωνία πολλών εντός της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Μάλιστα, η συσσώρευση αυτή εικάζεται πως θα εκφραστεί πολλαπλά στην σημερινή συνεδρίαση, καθώς τα θέματα της «Αυγής» και του εξώστη θα προκύψουν από μεριάς αρκετών βουλευτών, που δεν επιθυμούν αναγκαστικά τη ρήξη με την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα.

Ήδη, μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όπως ο Χρήστος Γιαννούλης και ο Αλέξανδρος Μεικοπουλος έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους απέναντι στο ενδεχόμενο να υπάρξουν στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση δύο ψηφοδέλτια μελετώντας ακόμη και την αποχή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπως στην περίπτωση του κ. Γιαννούλη, εφόσον κληθούν διαλέξουν ανάμεσα σε ένα ψηφοδέλτιο του Αλέξη Τσίπρα και ένα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ.

Πάτρα και στο βάθος Θεσσαλονίκη

Ο πρώην Πρωθυπουργός, ωστόσο, αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε λαβή θα μπορούσε να πυροδοτήσει εσωκομματικές εξελίξεις, προετοιμάζοντας τον νέο κύκλο περιοδειών του για την παρουσίαση της «Ιθάκης». Επόμενος σταθμός αυτής θα είναι την επόμενη εβδομάδα η Πάτρα, σημείο αναφοράς στον προοδευτικό κόσμο της χώρας, ενώ ένα «Παλλάς 2» σε επίπεδο μαζικότητας προετοιμάζει το επιτελείο του αμέσως μετά τις γιορτές, στη Θεσσαλονίκη.