ΣΥΡΙΖΑ:-«Δημιουργήθηκε-διαδικαστικός-λαβύρινθος-για-να-συγκαλυφθεί-το-σκάνδαλο-των-υποκλοπών»

«Ένας διαδικαστικός λαβύρινθος χωρίς διέξοδο, συνοδευόμενος από στατιστικά μαγειρέματα, δημιουργήθηκε για τις ανάγκες συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών και των κυβερνητικών ευθυνών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η παράταξη αναφέρει πως η δημοσιογραφική έρευνα, σε συνδυασμό με τις καταθέσεις στη δίκη για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Η ανακοίνωση συνεχίζει ως εξής: «Από τη μία έχουμε τα νέα στοιχεία που αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στα «Νέα», για ενδείξεις «άνωθεν παρεμβάσεων» και σκιές στο τεχνικό πόρισμα που παρήγγειλε ο Άρειος Πάγος, με το οποίο επιχειρήθηκε η αποσύνδεση του συστήματος Predator από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΥΠ.

Κύριο στοιχείο, μεταξύ άλλων, η σύγκριση του αριθμού των 28 κοινών παρακολουθήσεων ΕΥΠ – Predator, υπουργών, στρατιωτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων και άλλων με τις συνολικά 15.304 διατάξεις άρσης απορρήτου της ΕΥΠ, με αποτέλεσμα το ποσοστό σύμπτωσης να βγει στατιστικά ελάχιστο. Ωστόσο μέσω Predator παρακολουθούνταν 87 συγκεκριμένα άτομα.

Από την άλλη, η σημερινή κατάθεση του πρώην προέδρου της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών και επίτιμου αντιπροέδρου του ΣτΕ, Χρήστου Ράμμου, στη δίκη για το Predator, επανέφερε στο προσκήνιο τα αδιέξοδα που αντιμετώπισε η Αρχή, προκειμένου να διερευνήσει τις καταγγελίες που τις κοινοποιήθηκαν, αρχικά από τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη και στη συνέχεια από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Ράμμος αναφέρθηκε σε μια κατάσταση αρνήσεων πρόσβασης σε φακέλους από την ΕΥΠ και θεσμικών εμποδίων, κάνοντας επίσης λόγο για πράγματα που κάποιοι δεν ήθελαν να ακουστούν στη σχετική Εξεταστική στη Βουλή. Μίλησε για αποκαλύψεις που ενόχλησαν την εξουσία και για τις επιθέσεις δολοφονίας χαρακτήρα που δέχθηκε.

Προηγήθηκε η κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη που έφερε τη ΝΔ στο επίκεντρο της συγκάλυψης και της παραπληροφόρησης για το σκάνδαλο.

Έχουμε πλέον φτάσει στο σημείο όπου όποια «πέτρα και να σηκώσεις» σε αυτή τη χώρα, βρίσκεις από κάτω ένα γαλάζιο σκάνδαλο. Στην Ευρώπη η παράνομη παρακολούθηση όλων αυτών των προσώπων με σημαντικό θεσμικό και δημόσιο ρόλο σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια που συνόδευσε την υπόθεση θα είχε ρίξει κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, ο αποπεμφθείς πρώην γενικός γραμματέας και ανιψιός του, κ. Δημητριάδης, θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθήσει την τακτική των αγωγών SLAPP, κατά της εταιρείας Left Media, στην οποία ανήκει ο ραδιοφωνικός σταθμός «Στο Κόκκινο».

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει επιφέρει καίρια χτυπήματα στους δημοκρατικούς θεσμούς και κυβερνά με όρους καθεστώτος που λύνει «λογαριασμούς» και επιβάλει κανόνες σιωπής. Είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιβάλλει τη δική του ετυμηγορία και μια Προοδευτική Ελλάδα.»

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.