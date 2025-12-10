Σύσκεψη-στο-Μαξίμου-υπό-τον-Μητσοτάκη-για-τις-πληρωμές-στους-αγρότες

Σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα των πληρωμών στους αγρότες και την εξέλιξή της εν λόγω διαδικασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργοε Πιτσιλής (μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς βρίσκεται στο εξωτερικό) και ο προσωρινός επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τις πληρωμές που έχουν γίνει σε αγρότες και κτηνοτρόφους μέχρι σήμερα, καθώς και για αυτές είναι προγραμματισμένες για το προσεχές διάστημα.

Όπως έγραφε νωρίτερα το thetimes|-.gr, η κυβέρνηση επιχειρεί άνοιγμα στους αγρότες, προς εκτόνωση της κρίσης, διαμορφώνοντας το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για τον διάλογο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει διαμηνύσει στους συνεργάτες τους πως θα πρέπει να καταστήσουν σαφές στους αγρότες πως οι θύρες είναι ανοιχτές για διάλογο ωστόσο μόνο σε καθορισμένο πλαίσιο. ,

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το πρωί της Τετάρτης, μιλώντας στο Action 24, οι αγρότες θα πρέπει «να ορίσουν συγκεκριμένη επιτροπή αντιπροσώπευσης και την επόμενη στιγμή, την επόμενη ημέρα το πολύ, θα γίνει συνάντηση σε υψηλό επίπεδο».

Τα ερωτήματα που τίθενται εύλογα, λοιπόν, είναι αφενός ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και ποιοι θα συμμετέχουν από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του thetimes|-.gr, οι συνθέσεις είναι αλληλοεξαρτώμενες, αφού όσο μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική θα είναι η εκπροσώπηση των αγροτών, τόσο σε πιο υψηλό επίπεδο θα έλθει σε διάλογο η κυβέρνηση.

Το ελάχιστο ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό είναι ότι θα συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ενώ εάν και εφόσον κριθεί από πλευράς κυβέρνησης ότι οι αγρότες θα επιλέξουν το κατάλληλο σχήμα εκπροσώπων, τότε θα συμμετάσχει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.