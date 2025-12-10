Τετ-α-τετ Β. Κικίλια με την Κ. Γκίλφοϊλ

Την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Η συνάντηση του Υπουργού με την Πρέσβη, πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, και με δεδομένη την πρωτοκαθεδρία…

Την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, υποδέχτηκε στις 9 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας.

Η συνάντηση του Υπουργού με την Πρέσβη, πραγματοποιήθηκε σε πολύ θερμό κλίμα και έγινε στο πλαίσιο εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, και με δεδομένη την πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο κ. Κικίλιας και η κα Γκίλφοϊλ μετέβησαν στο πλοίο «Hellas Liberty» στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο ναυπηγήθηκε στις ΗΠΑ κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και πλέον αποτελεί πλωτό μουσείο της ελληνικής ναυτιλιακής ιστορίας.

«Η συνεργασία μας θα έχει στόχο την ευημερία και την ανάπτυξη των δύο χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, της αμερικανικής οικογένειας και της ελληνικής οικογένειας. Στα θέματα των λιμενικών υποδομών, των αμερικανικών επενδύσεων στη χώρα μας σε λιμενικές υποδομές, στα θέματα συμφωνιών σε σχέση με τη ναυτιλία και στα θέματα ασφαλείας», δήλωσε μεταξύ άλλων ο κ. Βασίλης Κικίλιας.

Από τη μεριά της η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ανέφερε πως «είναι τιμή μου να υπηρετώ ως Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, μια τόσο απίστευτη δύναμη στη ναυτιλία. Η Ελλάδα αποτελεί εδώ και καιρό έναν ισχυρό εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς, αλλά η ναυτιλία ξεχωρίζει λόγω του ζωτικού της ρόλου στη διασφάλιση της σταθερότητας και της ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου. Οι συνεχείς συνεισφορές της Ελλάδας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα διασφαλίζουν ότι ο καίριος ρόλος της, ως περιφερειακού και παγκόσμιου κόμβου, θα αυξάνεται και θα ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ, εξέδωσε το εκτελεστικό του διάταγμα για την αναβίωση της ναυτιλιακής κυριαρχίας της Αμερικής τον Απρίλιο από τις αρχές της θητείας του, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει σε αυτόν τον τομέα. Αυτό το εκτελεστικό διάταγμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με συμμάχους για την ενίσχυση της ναυπηγικής ικανότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και η Ελλάδα και οι ελληνικές εταιρείες έχουν ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα. Σας ευχαριστώ γι’ αυτό».