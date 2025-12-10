Τι-συνεπάγεται-για-το-πορτοφόλι-των-Αμερικανών-η-νέα-μείωση-των-επιτοκίων-από-τη-fed

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κλείνει το 2025 με μια δυναμική κίνηση, επιτυγχάνοντας μια ακόμη μείωση των επιτοκίων για τους καταναλωτές εν μέσω μιας αβέβαιης χρονιάς για την οικονομία.

Η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης σήμερα, μείωση η οποία προστίθεται στις δύο προηγούμενες μειώσεις το 2025.

Αυτά είναι καλά νέα για τους δανειολήπτες, αλλά όχι τόσο για τους καταθέτες.

«Οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις κινήσεις της Fed αρχίζουν να αθροίζονται σε πραγματικά χρήματα», λέει ο Ματ Σουλτς, επικεφαλής αναλυτής καταναλωτικών οικονομικών στην LendingTree και συγγραφέας του βιβλίου «Ask Questions, Save Money, Make More: How to Take Control of Your Financial Life».

Πώς όμως η τελευταία μείωση των επιτοκίων θα επηρεάσει το πορτοφόλι των Αμερικανών;

«Μέτρια» αλλά «σημαντική» ανακούφιση για τους έχοντες πιστωτική κάρτα

Τα επιτόκια πιστωτικών καρτών βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2023. Παρόλα αυτά, το μέσο ετήσιο πραγματικό επιτόκιο (APR) σε μια νέα προσφορά κάρτας είναι 23,96%, το οποίο εξακολουθεί να είναι υπερβολικά υψηλό, αλλά μειωμένο σχεδόν κατά μία ολόκληρη ποσοστιαία μονάδα από το ρεκόρ του περασμένου έτους, 24,92%.

«Μια μείωση κατά ένα τέταρτο της μονάδας είναι μια σταγόνα σε ένα πολύ ακριβό καλάθι», λέει ο Πάτρικ Χιούι, πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος στην Victory Independent Planning στο Νάπολι της Φλόριντα. «Οποιαδήποτε ελάφρυνση θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επιτάχυνση της αποπληρωμής, όχι για τη δικαιολογία νέων υπολοίπων».

Πράγματι, το μέσο υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας είναι 10.951 δολάρια ανά νοικοκυριό, το οποίο είναι 2.062 δολάρια κάτω από το ιστορικό ρεκόρ, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη χρέους πιστωτικών καρτών του WalletHub.

Μια μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας θα μεταφραστεί σε εξοικονόμηση περίπου 1,93 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τόκους κατά τους επόμενους 12 μήνες, αναφέρει το WalletHub. Αν πνίγεστε στα χρέη πιστωτικών καρτών, σκεφτείτε την ενοποίηση χρεών, συμβουλεύει η Μισέλ Ρανέρι, αντιπρόεδρος και επικεφαλής της έρευνας και συμβουλευτικής στις ΗΠΑ στην TransUnion. Με το μέσο επιτόκιο προσωπικού δανείου στο 11%, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τις μηνιαίες πληρωμές σας και «να ξεκινήσετε μια πολύ καλύτερη πορεία», λέει η Ρανέρι.

Αυξάνονται λίγο οι προοπτικές για τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Οι πολίτες δεν θα πρέπει να περιμένουν ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων 30ετούς διάρκειας θα μειωθούν παράλληλα με την τελευταία μείωση των επιτοκίων. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων ακολουθούν τις αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μαζί με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό. Μια μείωση μπορεί να ωθήσει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων χαμηλότερα με την πάροδο του χρόνου, αλλά όχι από τη μια μέρα στην άλλη.

Το φωτεινό σημείο για τους αγοραστές κατοικιών είναι ότι τα επιτόκια στεγαστικών δανείων συνεχίζουν να κυμαίνονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο. Τα επιτόκια στεγαστικών δανείων κυμαίνονται σήμερα κατά μέσο όρο στο 6,32% για τα 30ετή δάνεια με σταθερό επιτόκιο και στο 5,72% για τα 15ετή δάνεια με σταθερό επιτόκιο, λέει η Bankrate.

Ο Σουλτς της LendingTree είναι αισιόδοξος ότι τα επιτόκια θα μειωθούν κάτω από το 6,00% το 2026, έστω και για λίγο: «Αυτό πιθανότατα θα ωθήσει περισσότερους Αμερικανούς να αναχρηματοδοτήσουν τα τρέχοντα στεγαστικά τους δάνεια με υψηλό επιτόκιο και ενδεχομένως ακόμη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο αγοράς νέου σπιτιού».

Μια μελέτη της LendingTree τον Νοέμβριο διαπίστωσε ότι η αναχρηματοδότηση του σπιτιού σας με το χαμηλότερο προσφερόμενο επιτόκιο θα μπορούσε να εξοικονομήσει σε ορισμένους ιδιοκτήτες σπιτιών 50.000 δολάρια ή περισσότερα σε σχέση με το τρέχον στεγαστικό τους δάνειο.

Οι πιστωτικές γραμμές για την απόκτηση στεγαστικών συμμετοχών είναι διαφορετικές. Συνήθως παρακολουθούν το βασικό επιτόκιο, το οποίο ακολουθεί πιστά το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, επομένως μια μείωση συνήθως εμφανίζεται εντός δύο κύκλων χρέωσης.

Συνεχιζόμενη πίεση στους καταθέτες

«Τα χαμηλότερα επιτόκια είναι άσχημα [νέα] για τους καταθέτες», λέει ο Σουλτς της LendingTree.

Μάλιστα, η Bankrate τους προτρέπει να μην βάζουν πολλά μετρητά στον τραπεζικό τους λογαριασμό, καθώς η μέση εθνική απόδοση ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου είναι 0,61%. Αντίθετα, οι καλύτεροι λογαριασμοί ταμιευτηρίου υψηλής απόδοσης πληρώνουν πάνω από 4%, που είναι πάνω από έξι φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο.

Εάν οι πολίτες δεν χρειάζονται το ταμειακό τους απόθεμα για αρκετά χρόνια, η καλύτερη επιλογή για αυτούς είναι τα μακροπρόθεσμα πιστοποιητικά καταθέσεων και τα MYGA (πολυετείς εγγυημένες συντάξεις), λέει ο Χιούι.

«Τα CD λειτουργούν καλά για μετρητά ορισμένου χρόνου, ασφαλισμένα από την FDIC», εξηγεί. «Τα MYGA, που εκδίδονται από ασφαλιστικές εταιρείες, μπορούν να προσφέρουν υψηλότερα σταθερά επιτόκια και αναβολή φόρων, αλλά συνοδεύονται από χρεώσεις εξαγοράς και πιστωτικό κίνδυνο ασφαλιστή, επομένως ο χρονικός ορίζοντας και η δέουσα επιμέλεια έχουν σημασία».

Ο αντίκτυπος στις χρηματιστηριακές αγορές

Η μείωση των επιτοκίων έχει ήδη τιμολογηθεί στις μετοχές, αν και τα σχόλια της Fed – ειδικά οποιαδήποτε πρόβλεψη για το επόμενο έτος – μπορούν να επηρεάσουν τις αγορές. Το ίδιο ισχύει και για τα επερχόμενα οικονομικά δεδομένα.

Το πρόσφατο shutdown της κυβέρνησης, το οποίο διήρκεσε 43 ημέρες, συνεχίζει να ρίχνει μεγάλη σκιά στην οικονομία των ΗΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μέτρηση του αντίκτυπου του πληθωρισμού, λέει ο Στέφεν Κέιτς, πιστοποιημένος οικονομικός σύμβουλος και οικονομικός αναλυτής στην Bankrate.

«Προκαλεί πραγματικά κάποια δυσφορία στη Fed και σίγουρα σε όλους εμάς που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει η οικονομία», λέει ο Κέιτς. «Δεν έχουμε άλλες εναλλακτικές πηγές δεδομένων σχετικά με τον πληθωρισμό όπως έχουμε για την αγορά εργασίας».

Ο Κέιτς αναμένει τουλάχιστον μία ακόμη μείωση των επιτοκίων το 2026. «Δεν βλέπω ύφεση στον ορίζοντα», προσθέτει. «Νομίζω ότι τα εταιρικά κέρδη θα παραμείνουν ισχυρά και η αγορά θα αυξηθεί μακροπρόθεσμα».

Τι μέλλει γενέσθαι για τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα

Τα ομόλογα μετατοπίζονται ταχύτερα στο βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης αποδόσεων: Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων και των βραχυπρόθεσμων αμοιβαίων κεφαλαίων τείνουν να παρουσιάζουν πτωτική τάση καθώς συσσωρεύονται οι μειώσεις των επιτοκίων.

«Τα μεσοπρόθεσμα ομόλογα μπορούν να δουν κέρδη τιμών εάν οι αγορές αναμένουν περαιτέρω μειώσεις και συγκρατημένο πληθωρισμό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος επιτοκίων εάν αλλάξει η πορεία της Fed», λέει ο Χιούι.

Με πληροφορίες από Reuters