Τουρισμός:-Ισχυρό-ενδιαφέρον-από-Σικελία-για-Ελλάδα

Με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού ποιοτικού τουρισμού και την ανάπτυξη συνεργασιών με την τουριστική αγορά της Νότιας Ιταλίας, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Ιταλίας συμμετείχε στο τετραήμερο TravelExpo Roadshow, στη Σικελία από 2 έως 5 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη παρουσία του ΕΟΤ σε τουριστικές εκδηλώσεις στη Σικελία, όπου εδραιώθηκε η πρόθεση διαρκούς συνεργασίας για την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο του Roadshow, πραγματοποιήθηκαν σειρά ουσιαστικών επαφών με επαγγελματίες του τουρισμού στις πόλεις Κατάνια (2/12), Ραγκούζα (3/12), Αγκριτζέντο (4/12) και Παλέρμο (5/12). Κατά τις συναντήσεις, επιβεβαιώθηκε το ισχυρό ενδιαφέρον των σικελών τουριστικών πρακτόρων για την Ελλάδα ως κορυφαία επιλογή διακοπών.

Workshop στη Ραγκούζα

Η Σικελία ως κομβική αγορά υψηλής αξίας

Σύμφωνα με τον ΕΟΤ, η συμμετοχή του ΕΟΤ στο roadshow υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία της Σικελίας ως αναδυόμενης και πολλά υποσχόμενης αγοράς για την ανάπτυξη του τουρισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η περιοχή διαθέτει κοινό υψηλού εισοδηματικού επιπέδου, με ιδιαίτερη προτίμηση σε ποιοτικές υπηρεσίες και αυθεντικές, εξατομικευμένες εμπειρίες, όπως ο πολιτιστικός και γαστρονομικός τουρισμός.

Η εγγύτητα της Σικελίας με την Ελλάδα, σε συνδυασμό με την άριστη αεροπορική συνδεσιμότητα, καθιστούν τη χώρα μας εξαιρετικά προσβάσιμη, ακόμη και για σύντομες αποδράσεις.

Παράλληλα, οι κοινές πολιτισμικές αναφορές και η έντονη ταξιδιωτική κουλτούρα των Σικελών ενισχύουν το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα ως κοιτίδα πολιτισμού και προορισμό πλούσιο σε αυθεντικές εμπειρίες.

Ενίσχυση του σχολικού Τουρισμού

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου οι εκπρόσωποι του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας πραγματοποίησαν παρουσίαση των ελληνικών προορισμών σε προέδρους σχολείων της περιοχής του Παλέρμο και του Αγκριτζέντο, με στόχο την ενίσχυση του σχολικού τουρισμού και την ανάπτυξη οργανωμένων εκπαιδευτικών ταξιδιών προς την Ελλάδα.

Παρουσίαση ελληνικών προορισμών στους προέδρους των σχολείων

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία Ibla Europa Viaggi και Cape Land Viaggi.

Όπως δήλωσε η προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Ιταλίας, Κυριακή Μπουλασίδου, «η παρουσία μας στη Σικελία επιβεβαιώνει τη δέσμευση του ΕΟΤ να ενισχύσει τη συνεργασία με στρατηγικές περιφερειακές αγορές.

Η Σικελία διαθέτει ένα κοινό που αναζητά ακριβώς την ποιότητα, την ιστορία και τον πλούτο των εμπειριών που προσφέρει η Ελλάδα.

Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε δράσεις που προωθούν τη χώρα μας ως τον κορυφαίο προορισμό για ταξιδιώτες με αυξημένες απαιτήσεις».