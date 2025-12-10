Τράπεζα της Γαλλίας: Αναθεωρεί ανοδικά τις προβλέψεις για το 2025 – «Βλέπει» ανάπτυξη 0,7%

Αυτή τη στιγμή, εκτιμά ανάπτυξη 0,7% για το 2025 και 0,9% για το 2026, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο ρυθμός μπορεί να αποδειχθεί ευνοϊκότερος.

Η Τράπεζα της Γαλλίας αναθεωρεί ελαφρώς προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη της Γαλλίας, σύμφωνα με τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας Φρανσούα Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος πρόσθεσε ότι η οικονομία της χώρας αντέχει παρά το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας.

Ο Βιλερουά τόνισε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες η Τράπεζα της Γαλλίας θα αναπροσαρμόσει «ελαφρώς» προς τα πάνω τις ετήσιες προβλέψεις της, όπως μεταδίδει το Reuters. Αυτή τη στιγμή, εκτιμά ανάπτυξη 0,7% για το 2025 και 0,9% για το 2026, ωστόσο τα τελευταία στοιχεία υποδεικνύουν ότι ο ρυθμός μπορεί να αποδειχθεί ευνοϊκότερος.

«Θα αυξήσουμε ελαφρώς την πρόβλεψή μας για την ανάπτυξη για φέτος και το επόμενο έτος. Ήμασταν στο 0,7% για φέτος και στο 0,9% για το επόμενο έτος», δήλωσε.

Η Τράπεζα της Γαλλίας δημοσίευσε αργά την Τρίτη την τελευταία της έρευνα για το επιχειρηματικό κλίμα, η οποία έδειξε ότι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο.

Αυτό θα άφηνε τη Γαλλία σε πλεονεκτική θέση για να επιτύχει, αν όχι να ξεπεράσει, την ετήσια ανάπτυξη 0,8% που αναμένει η κυβέρνηση φέτος, καθώς η οικονομία αποδεικνύεται σχετικά ανθεκτική απέναντι στην επαναλαμβανόμενη πολιτική αστάθεια.

Τα σχόλια του Γάλλου κεντρικού τραπεζίτη έρχονται μετά την οριακή έγκριση του προϋπολογισμού κοινωνικής ασφάλισης του 2026 από τους Γάλλους νομοθέτες την Τρίτη, δίνοντας στον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί μια κρίσιμη νίκη, αλλά με τεράστιο πολιτικό και οικονομικό κόστος που θα μπορούσε να απειλήσει την εύθραυστη κυβέρνησή του.