Τρίτη σερί μείωση επιτοκίων 0,25% από Fed – Σήμα για 1 περικοπή το 2026

Τρίτο ψαλίδι στα επιτόκια στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022). Οι ψήφοι 9-3, κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Με την τρίτη διαδοχική μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης (με ψήφους 9-3 – κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019) στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022), ολοκληρώνει το πολυτάραχο 2025 η Fed την Τετάρτη, με νεύμα για μία περικοπή -0,25% το 2026 και άλλη μία αντίστοιχη το 2027 με βάση το dot plot, καθώς οι αξιωματούχοι υπολείπονται οικονομικών data, μετά το shutdown ενώ η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δέχεται πιέσεις ελέω δασμών Τραμπ και επίμονου πληθωρισμού.

Οι νέες προβλέψεις που δημοσιεύθηκαν μετά τη διήμερη συνεδρίαση της FOMC δείχνουν ότι η μέση εκτίμηση των διαμορφωτών νομισματικής πολιτικής κάνει λόγο μόνο για μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης το 2026, πριν τα επιτόκια επανέλθουν στον «μακροπρόθεσμο» στόχο του 3% ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί γύρω στο 2,4% έως το τέλος του 2026 και θα διατηρηθεί πάνω από το 2% μέχρι το 2028. Η οικονομική ανάπτυξη προβλέπεται να επιταχυνθεί στο 2,3%, ενώ η ανεργία θα κινηθεί στο 4,4%.

Μάλιστα, 7 αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν νέες μειώσεις το 2026. Η FOMC επισημαίνει πως οι διαθέσιμοι δείκτες υποδηλώνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με μέτριο ρυθμό. Η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί φέτος και το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί απότομα μέχρι τον Σεπτέμβριο ενώ ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός έχει κλιμακωθεί από τις αρχές του έτους και παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, ενώ και η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει αυξημένη.

Τα τελευταία στοιχεία που έλαβε η Fed για τον πληθωρισμό και την απασχόληση, τους δύο κύριους τομείς ανησυχίας της, ήταν για τον Σεπτέμβριο, όταν το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς στο 4,4% και ο PCE -αγαπημένος δείκτης των μελών της FOMC για την καταμέτρηση των πιέσεων στις τιμές- διαμορφώθηκε στο 2,8% έναντι του στόχου της για 2%. Μάλιστα, επανεκκινεί τις αγορές ομολόγων από Παρασκευή με 40 δισ. δολάρια σε T-bills, λόγω ανησυχιών για πιέσεις στις βραχυπρόθεσμες αγορές χρηματοδότησης.

Τόσο ο στόχος της μέγιστης απασχόλησης όσο και ο στόχος της σταθερότητας των τιμών βρίσκονται ταυτόχρονα σε κίνδυνο, δυσκολεύοντας τη διττή αποστολή της Fed. Η βραδύτερη αύξηση της απασχόλησης οφείλεται σε μείωση της ζήτησης για εργασία από τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, ο πληθωρισμός βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα πάνω από τον στόχο της Fed, με τα μέλη της FOMC να ζυγίζουν προσεκτικά τα εργαλεία στη φαρέτρα τους.

Ειδικότερα, η FOMC δηλώνει προσεκτική στους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι πτωτικής πορείας για την απασχόληση αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες και θα αξιολογήσει ψύχραιμα τα εισερχόμενα δεδομένα, τις εξελισσόμενες προοπτικές και την ισορροπία των κινδύνων, παραμένοντας σταθερά προσηλωμένη στην υποστήριξη της μέγιστης απασχόλησης και στην επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2%.

Ταυτόχρονα, διαμηνύει πως θα είναι έτοιμη να προσαρμόσει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής ανάλογα με την περίπτωση, εάν προκύψουν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της, λαμβάνοντας υπόψη ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, από τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, τις πιέσεις πληθωρισμού και τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό, μέχρι τις χρηματοοικονομικές και διεθνείς εξελίξεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως υπέρ της περικοπής κατά 0,25% τάχθηκαν όλα τα μέλη της FOMC (Tζερόμ Πάουε, Τζον Γουίλιαμς, Μάικλ Μπαρ, Μισέλ Μπάουμαν, Σούζαν Κόλινς, Λίζα Κουκ, Φίλιπ Τζέφερσον, Αλμπέρτο Μουσαλέμ και Κρίστοφερ Γουόλερ), με εξαίρεση τον Στίβεν Μίραν που καταψήφισε, προτιμώντας «ψαλίδι» 50 μβ και τους Όσταν Γκούλσμπι – Τζέφρι Σμιντ, που υπεραμύνθηκαν την «παύση», ζητώντας να μην υλοποιηθεί καμία κίνηση στο τρέχον ύψος του κόστους δανεισμού.

Τα «γεράκια» γενικά ανησυχούν περισσότερο για τον πληθωρισμό και τάσσονται υπέρ υψηλότερων επιτοκίων, ενώ τα «περιστέρια» επικεντρώνονται στην υποστήριξη της αγοράς εργασίας και θέλουν χαμηλότερο κόστος δανεισμού, με την ανακοίνωση της FOMC πάντως, σε κάθε περίπτωση, να προδιαγράφει έναν πιο δύσκολο δρόμο για περαιτέρω περικοπές τα επόμενα έτη.