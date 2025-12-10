Τραμπ:-Απειλή-για-τη-χώρα-πιθανό-μπλοκάρισμα-των-δασμών-από-το-Ανώτατο-Δικαστήριο

Μια «αρνητική απόφαση» του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελούσε «απειλή» για την ασφάλεια της χώρας, προειδοποίησε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του δικτύου του, του Truth Social.

«Η μεγαλύτερη απειλή στην ιστορία για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών θα ήταν μια αρνητική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου αναφορικά με τους τελωνειακούς δασμούς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσα στη νύχτα από την Ουάσινγκτον. «Θα ήμασταν οικονομικά ανυπεράσπιστοι» πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσιοποίησε, μαζί με την ανάρτησή του, μια φωτογραφία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν από την επίσκεψη που πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα στην Κίνα.

Προχθές, Κυριακή, ο Εμανουέλ Μακρόν απείλησε το Πεκίνο με τελωνειακούς δασμούς «μέσα στους προσεχείς μήνες», αν η Κίνα δεν λάβει μέτρα που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το εμπορικό έλλειμμά της, το οποίο δεν σταματάει να αυξάνεται.

«Τώρα η Ευρώπη θα επιβάλει τελωνειακούς δασμούς στην Κίνα, όπως έχει ήδη κάνει με άλλους», ανέφερε για το θέμα αυτό ο Τραμπ. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο εκδώσει απόφαση σε βάρος του, «δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτό που άλλοι κάνουν ήδη».

«Χάρη στους τελωνειακούς δασμούς, οι οποίοι εφαρμόζονται εύκολα και γρήγορα, η εθνική μας ασφάλεια έχει ενισχυθεί πολύ και έχουμε γίνει μακράν η πιο ισχυρή οικονομικά χώρα του κόσμου. Μόνο σκοτεινές και απαίσιες δυνάμεις θα ήθελαν να δουν αυτό να τελειώνει!!!».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τους τελωνειακούς δασμούς ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής πολιτικής του, αλλά και της διπλωματίας του.

Τους χρησιμοποιεί τόσο για να εξισορροπήσει εκ νέου, όπως λέει, τις εμπορικές ανταλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με τον υπόλοιπο κόσμο, όσο και για να αναγκάσει τους γείτονές του, τον Καναδά και το Μεξικό, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το διασυνοριακό λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τις παράνομες μεταναστευτικές ροές.

Από τις 5 Νοεμβρίου, το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τη νομιμότητα αυτών των μέτρων.

Οι εννέα δικαστές, οι έξι από τους οποίους είναι συντηρητικοί, εξετάζουν τη νομιμότητα της προσφυγής του προέδρου στο νόμο IEEPA του 1977 περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει «ομοβροντίες» τελωνειακών δασμών, τους οποίους στη συνέχεια διαμόρφωσε ανάλογα με διαπραγματεύσεις ή καβγάδες με τις στοχοθετημένες χώρες.

Στη διάρκεια της δημόσιας ακροαματικής διαδικασίας της 5ης Νοεμβρίου, οι περισσότεροι από τους δικαστές είχαν εκφράσει τις επιφυλάξεις τους.

Η απόφαση του Ανώτατου δικαστηρίου αναμένεται προσεχώς, αλλά δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία.