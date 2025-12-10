Τραμπ:-Η-μείωση-επιτοκίων-της-fed-έπρεπε-να-είναι-τουλάχιστον-η-διπλάσια

Την άποψή του πως η μείωση επιτοκίων από Fed θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η διπλάσια, δηλαδή κατά 50 μονάδες βάσης αντί για 25, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος που προτρέπει μετ’ επιτάσεως τη Fed να μειώσει επιθετικά τα επιτόκια προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη, χαρακτήρισε «άκαμπτο» τον Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος ενέκρινε μια «μάλλον μικρή» μείωση.

Η απόφαση για την περικοπή 0,25% επήλθε με ψήφους 9-3 (κάτι που δεν έχει συμβεί από τον Σεπτέμβριο του 2019) στο εύρος 3,50%-3,75% (χαμηλό από Οκτώβριο 2022), ενώ ο Στίβεν Μιράν, εκλεκτός της κυβέρνησης Τραμπ στη FOMC, τάχθηκε υπέρ μιας μεγαλύτερης μείωσης κατά 50 μβ.

Ο Πάουελ, σε συνέντευξη Τύπου αργότερα την Τετάρτη, επεσήμανε ότι η τελευταία μείωση ήταν «οριακή» που δίνει στην Fed περιθώριο να «περιμένει και να δει πώς θα εξελιχθεί η οικονομία». Επίσης, κατηγόρησε άμεσα τους δασμούς του Τραμπ για το «κάπως αυξημένο» επίπεδο πληθωρισμού της χώρας.

«Αυτές οι μετρήσεις είναι υψηλότερες από ό,τι νωρίτερα μέσα στο έτος, καθώς ο πληθωρισμός στα αγαθά έχει αυξηθεί, αντανακλώντας τις επιπτώσεις των δασμών», υπογράμμισε ο Πάουελ επικαλούμενος την κλιμάκωση του PCE και του δομικού PCE.