«Υπάρχουν-όρια»:-Ανάρτηση-Γεωργιάδη-για-ακύρωση-ραντεβού-καρκινοπαθών-στο-ΠΑΓΝΗ-λόγω-της-κατάληψης-του-αεροδρομίου

Με ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εξέφρασε τη λύπη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ, η οποία προέκυψε επειδή η κατάληψη του αεροδρομίου από αγρότες εμπόδισε τη μεταφορά των απαραίτητων ραδιοφαρμάκων από την Αθήνα.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Γεωργιάδης υπενθυμίζει πως «έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών {…} κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους».

«Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα!» συνεχίζει ο υπουργός Υγείας καταλήγοντας: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!»

Όλη η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών.

Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της Κρήτης.

Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά, κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα! Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!



