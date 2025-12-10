Υπόθεση-novartis:-Στα-δικαστήρια-της-Ευελπίδων-ο-Άδωνις-Γεωργιάδης-για-να-καταθέσει-(Βίντεο)

ΣΚΑΪ
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis
Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 11:00 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis.
