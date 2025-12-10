Close Menu
    Wednesday, December 10
    Υπόθεση Novartis: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης για να καταθέσει (Βίντεο)
    Υπόθεση Novartis: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης για να καταθέσει (Βίντεο)

    Υπόθεση Novartis: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Άδωνις Γεωργιάδης για να καταθέσει (Βίντεο)

    Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis

    Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ο Άδωνις

    Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 11:00 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis.

    - sofokleous10.gr

