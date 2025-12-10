Υπόθεση-novartis:-Στα-δικαστήρια-της-Ευελπίδων-ο-Άδωνις-Γεωργιάδης-για-να-καταθέσει-(Βίντεο)

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων έφτασε λίγο πριν τις 11:00 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα καταθέσει σήμερα στη δίκη για την υπόθεση Novartis.

Για τις πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους ενημερώθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μαξίμου

Καράογλου στον ΣΚΑΪ: Με την παρέμβασή μας λύθηκε το πρόβλημα με τις πληρωμές του Μέτρου 23

ΠΑΣΟΚ για Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα της χαμένης ευκαιρίας

