Φάμελλος-για-Τσίπρα-στην-ΚΟ-του-ΣΥΡΙΖΑ:-Η-αλλαγή-δεν-θα-έρθει-από-κατακερματισμό-και-μικροκομματικούς-υπολογισμούς

Απουσίες με υψηλό συμβολισμό σημειώθηκαν στην σημερινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στην πρώτη της συνεδρίαση μετά την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και το πρωτοσέλιδο της «Αυγής», που προκάλεσε εσωκομματικούς κλυδωνισμούς.

«Η κοινωνία απαιτεί πολιτική αλλαγή. Να μην έχουμε τρίτη κυβέρνηση της Δεξιάς» σχολίασε ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώντας προς την πλευρά Τσίπρα πως «ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή». Αν και η συζήτηση στην σημερινή συνεδρίαση περιστρέφεται γύρω από τον προϋπολογισμό, εντούτοις απόντες ήταν πρωτοκλασάτοι βουλευτές του κόμματος, ανάμεσα σε αυτούς ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, αλλά και η Ρένα Δούρου.Απαντώντας εμμέσως στον πρώην Πρωθυπουργό και στα όσα ο κ. Τσίπρας δήλωσε στην παρουσίαση της «Ιθάκης», «εδώ και ένα χρόνο έχουμε αναδείξει την ανάγκη μίας προοδευτικής διεξόδου. Είναι κοινωνική, εθνική και δημοκρατική αναγκαιότητα. Για να δώσει ένα νέο όραμα, να δημιουργήσει μία κοινωνική συμμαχία προόδου και δημοκρατίας και να υπερασπιστεί τους πολίτες», περιέγραψε ο κ. Φάμελλος.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «η κοινωνία δεν ζητά μόνο μια ισχυρή αντιπολίτευση. Ζητά μια πειστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Απαιτεί πολιτική αλλαγή, γιατί δεν αντέχει μια τρίτη θητεία της δεξιάς. Και αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση».«Ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος»

Υπερασπιζόμενος το έργο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ο Σωκρατης Φάμελλος ανέφερε πως «παρόλες τις δυσκολίες και παρά τις δύο διασπάσεις που μας στέρησαν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η πιο ενεργή Ομάδα του κοινοβουλίου». «Για αυτό δεν έρχεται και ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει στις ερωτήσεις μας

Η προσπάθειά μας μέσα από τη διαδικασία επανεκκίνησης και μεγάλης ανανέωσης του κόμματός μας, που υλοποιούμε τον τελευταίο χρόνο, απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτική αντιπολίτευση με προγραμματικές επεξεργασίες μεγάλων μεταρρυθμίσεων», όπως είπε.

«Διότι σύντροφοι και συντρόφισσες η ενότητα δεν είναι σύνθημα. Είναι αναγκαιότητα. Είναι συστατικό στοιχείο του χώρου και των αξιών που υπηρετούμε» συνέχισε ο κ. Φάμελλος θυμίζοντας πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εδώ και έναν χρόνο, έχει καταθέσει με συνέπεια την πρόταση για συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων και δυνάμεων, πάνω σε ένα συγκεκριμένο προοδευτικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό, πρόγραμμα, Για Προοδευτική Ελλάδα». Την ίδια στιγμή, «από την την αρχή της χρονιάς ζητάμε διάλογο και συμπόρευση Και αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, μέσα και έξω από τη Βουλή, για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Πήραμε την τολμηρή πρωτοβουλία και μιλήσαμε για ένα ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο, ώστε η απάντηση στο αδιέξοδο της χώρας να είναι προοδευτική και να έχει η κοινωνική αντιπολίτευση εκλογική έκφραση σε ένα σχήμα που θα δώσει διέξοδο» παρατήρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Και αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Έτσι βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα. Και έτσι θα νικήσουμε την κυβέρνηση της διαφθοράς. Μόνο με το στόχο των προοδευτικών πολιτικών, της προοδευτικής κυβέρνησης, με κοινωνική δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη», πρόσθεσε ο κ. Φάμελλος.

«Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος»

«Γι’ αυτό και έχουμε κριτικάρει ανοιχτά και δημοκρατικά τα προοδευτικά κόμματα που κινούνται με μικροκομματικές σκοπιμότητες.

Γιατί αυτές οι επιλογές δεν δίνουν προοδευτική διέξοδο. Την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της» επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας ακόμη πως «στο διάλογο και τη συνεργασία των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων της προόδου και της δημοκρατίας ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο. Όπως αποδεικνύει και το κοινοβουλευτικό μας έργο».

«Τώρα είναι η ώρα της δράσης»

«Εδώ, από το βήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, του κόμματος που σχημάτισε την πιο έντιμη κυβέρνηση, που ανέλαβε και έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, την έσωσε από τη χρεοκοπία, ρύθμισε το χρέος, αναστήλωσε το κοινωνικό κράτος, τονίζω ότι σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας» υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος προειδοποιώντας πως «ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή». «Τώρα είναι η ώρα της δράσης. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε οριστικά με αυτή την καταστροφική κυβέρνηση. Πρέπει να φύγουν το συντομότερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να μάχεται, χωρίς ιδιοτέλεια και χωρίς εγωισμό για μια καλύτερη Ελλάδα. Μια προοδευτική Ελλάδα» κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

