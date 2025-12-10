airbus:-Ολοκληρώνει-την-εξαγορά-των-εγκαταστάσεων-της-spirit-aerosystems

Η Airbus ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συμφωνίας εξαγοράς των βιομηχανικών περιουσιακών στοιχείων της Spirit AeroSystems που είναι αφιερωμένα στα προγράμματα εμπορικών αεροσκαφών Airbus.

Σε δήλωσή του, ο Florent Massou, εκτελεστικός αντιπρόεδρος Λειτουργιών στον τομέα εμπορικών αεροσκαφών της Airbus σημείωσε ότι «η κίνηση αυτή αποτελεί ορόσημο για την Airbus. Είμαστε περήφανοι που καλωσορίζουμε περισσότερους από 4.000 νέους συναδέλφους, μαζί με τους οποίους θα ξεκινήσουμε ένα νέο κεφάλαιο στις βιομηχανικές μας δραστηριότητες αναλαμβάνοντας λειτουργίες υψηλής σπουδαιότητας για τα προγράμματα των εμπορικών μας αεροσκαφών».

Οι εγκαταστάσεις

Η Airbus απέκτησε την κυριότητα των ακόλουθων εγκαταστάσεων της Spirit AeroSystems:

Kinston, Βόρεια Καρολίνα Η.Π.Α. (τμήματα ατράκτου A350) η οποία εντάσσεται ως Airbus Aerosystems Kinston

Saint-Nazaire, Γαλλία (τμήματα ατράκτου A350), η οποία εντάσσεται ως Airbus Atlantic Cadréan

Casablanca, Μαρόκο (εξαρτήματα A321 και A220), η οποία εντάσσεται ως Airbus Atlantic Maroc Aero

Belfast, Βόρεια Ιρλανδία, για την παραγωγή πτερύγων A220 και μεσαίας ατράκτου A220 η οποία μετονομάζεται σε Airbus Belfast

Prestwick, Σκωτία, για την παραγωγή εξαρτημάτων πτερύγων για τα A320 και A350, η οποία εντάσσεται ως συνδεδεμένη εταιρεία και μετονομάζεται σε Prestwick Aerosystems και

Wichita, Κάνσας, Η.Π.Α. η οποία θα μεταφερθεί στο εργοστάσιο του Saint-Eloi, Toulouse της Γαλλίας, για την παραγωγή πυλώνων (pylons) A220

Η Airbus έλαβε αποζημίωση ύψους 439 εκατομμυρίων δολαρίων, έπειτα από τη τυπική προσαρμογή του τιμήματος και υπόκειται στον συνήθη μεταγενέστερο έλεγχο μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Επιπλέον, έλαβε συγκεκριμένα ποσά για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων αγοράς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.