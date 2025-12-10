bloomberg:-Συμβολική-δοκιμασία-για-την-αποκατάσταση-της-φήμης-της-Ελλάδας-η-υποψηφιότητα-Πιερρακάκη-για-την-προεδρία-του-eurogroup

Την υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την προεδρία του Eurogroup, όπου έχει απέναντί του τον Βέλγο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Προϋπολογισμού Βίνσεντ φαν Πέτεγκεμ, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το πρακτορείο - κάνοντας λόγο για συμβολική δοκιμασία στην πορεία της Ελλάδας προς την αποκατάσταση της φήμης της στην Ευρωζώνη.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας είναι υποψήφιος για την προεδρία του ίδιου θεσμού που πρωταγωνίστησε στην κρίση χρέους της χώρας, σημειώνει το -. Πριν από μια δεκαετία, οι συνεδριάσεις του Eurogroup «επικεντρώνονταν στην Ελλάδα για όλους τους λάθος λόγους», προσθέτει το πρακτορείο.

Αναφερόμενο στα στοιχήματα για την κούρσα, το αποτέλεσμα της οποίας κρίνεται την Πέμπτη, το - ανεφέρει ότι δεν είναι σαφές ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, καθώς οι περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής θέση για το ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξουν. Υπογραμμίζει ωστόσο τον συμβολισμό της υποψηφιότητας Πιερρακάκη περί εθνικής αποκατάστασης μετά από μια πολυετή προσπάθεια για τον περιορισμό του χρέους.

«Θα ήταν πραγματική αναγνώριση της επιτυχίας της Ελλάδας να γυρίσει σελίδα και να ηγηθεί της Ευρωζώνης», σχολίασε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Ολλανδίας, ο οποίος προήδρευε στο Eurogroup κατά το μεγαλύτερο μέρος της κρίσης του δημόσιου χρέους της Ελλάδας, Γερούν Ντάισελμπλουμ. «Η σκληρή δουλειά και οι μεταρρυθμίσεις απέδωσαν καρπούς. Είναι ένα παράδειγμα για πολλά άλλα κράτη μέλη», πρόσθεσε.

Ο Ντάισελμπλουμ, όπως υπενθυμίζει το -, προήδρευε του Eurogroup κατά τη διάρκεια της χειρότερης στιγμής του για την Ελλάδα, στα τέλη Ιουνίου του 2015. Μια μέρα μετά την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος από την ελληνική κυβέρνηση για τους όρους του νέου μνημονίου, η συνεδρίαση στις Βρυξέλλες έγινε πιο έντονη από ποτέ, αναφέρει το δημοσίευμα προσθέτοντας πως όταν αποχώρησε ο τότε υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, οι υπόλοιποι υπουργοί άρχισαν να συζητούν για το πώς θα προστάτευαν τις οικονομίες τους από μία πιθανή έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ.

«Τέτοια επεισόδια που σημειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης δημόσιου χρέους που έπληξε μεγάλο μέρος της νότιας Ευρώπης και της Ιρλανδίας και είχε ως αποτέλεσμα τρία διαδοχικά πακέτα διάσωσης για την Αθήνα, σήμαιναν ότι το Eurogroup και οι πρόεδροί του απέκτησαν κακή φήμη στην ελληνική κοινωνία. Για χρόνια, οι Έλληνες πολίτες έβλεπαν το Eurogroup ως ένα από τα βασικά όργανα που λάμβαναν δύσκολες αποφάσεις που επηρέαζαν την μοίρα τους», σχολιάζει το -.

Αντιθέτως, πρόσφατες δημοσκοπήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν ότι η χώρα έχει πλέον το υψηλότερο ποσοστό ψηφοφόρων που πιστεύουν ότι θα πρέπει να υπάρχει «περισσότερος συντονισμός» στην οικονομική πολιτική μεταξύ των μελών της ζώνης του ευρώ, παρόλο που το 28% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να απαντάει ότι το κοινό νόμισμα είναι «κακό» για τη χώρα.

Από δημοσιονομικής άποψης, η Ελλάδα έχει σημειώσει τεράστια βήματα προόδου. Ενώ το χρέος της ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει το μεγαλύτερο στην ΕΕ, ο λόγος αυτός συρρικνώνεται γρήγορα. Η χώρα είναι μία από τις λίγες στο μπλοκ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό, και η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες, αν και έχει αρκετό δρόμο να διανύσει μετά από χρόνια χαμένης ανάπτυξης, αναφέρει το δημοσίευμα.