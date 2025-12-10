handelsblatt-για-Πιερρακάκη:-«Έχει-στοιχεία-που-θα-έκαναν-πολλούς-από-τους-συναδέλφους-του-να-ζηλέψουν»

«Ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα έκαναν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν». Αυτό υπογραμμίζει η Handelsblatt που βλέπει «καλές πιθανότητες» για τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ηγηθεί του Eurogroup. Όπως επισημαίνει μετά την κρίση χρέους, «η εκλογή του θα έστελνε ένα ισχυρό μήνυμα».

«Ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών ως πρόεδρος του Eurogroup; Μόλις πριν από δέκα χρόνια, αυτή η ιδέα θα ήταν αδιανόητη. Τότε, ο Γιάνης Βαρουφάκης ηγείτο του υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα. Ο “ασταθής μαρξιστής”, όπως αυτοαποκαλείτο, έφερε τη χώρα στα πρόθυρα της χρεοκοπίας με την συγκρουσιακή του προσέγγιση απέναντι στους διεθνείς δανειστές. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, πρώην πρόεδρος του Eurogroup, σχολίασε: “Ο Βαρουφάκης είναι ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας με μεγάλα προβλήματα. Αλλά δεν δίνει την εντύπωση ότι το γνωρίζει”. Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας διευθύνεται από κάποιον που δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετικός: τον Κυριάκο Πιερρακάκη», αναφέρει η γερμανική οικονομική εφημερίδα σε ανταπόκρισή της από την Αθήνα.

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται μεταξύ άλλων δηλώσεις τόσο του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ότι η υποψηφιότητα του κ. Πιερρακάκη αποτελεί «απόδειξη ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχημένες οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές» και της Γενικής Διευθύντριας του ΕΛΙΑΜΕΠ Ελένης Λαζάρου, η οποία τονίζει ότι ο πρόεδρος του Eurogroup διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην πολιτική σύγκλιση στην Ευρωζώνη και μετά τα βαθιά σημάδια της κρίσης χρέους, η ανάληψη του αξιώματος από έναν έλληνα υπουργό, θα έστελνε ισχυρό μήνυμα».

«Η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία»

«Πράγματι, ο Πιερρακάκης παρουσιάζει στοιχεία που θα μπορούσαν να κάνουν πολλούς από τους συναδέλφους του να ζηλέψουν: Η Ελλάδα, κάποτε πρωτοπόρος στο έλλειμμα, πέτυχε πλεόνασμα προϋπολογισμού το 2024 – ένα από τα μόλις έξι κράτη-μέλη της ΕΕ που το κατάφεραν. Η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της ΕΕ», σημειώνει ο συντάκτης και αναφέρει ότι η Ελλάδα μειώνει το χρέος της ταχύτερα από οποιαδήποτε χώρα, παραπέμποντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 62 μονάδες από το 2020 και στην πρόωρη αποπληρωμή 5,29 δισεκατομμυρίων ευρώ από διμερή δάνεια εταίρων στην Ευρωζώνη. «Αυτή η εργώδης διαχείριση του χρέους ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η Ελλάδα μπορεί επί του παρόντος να αναχρηματοδοτηθεί φθηνότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία», τονίζεται στο άρθρο.

«Τώρα ο κ. Πιερρακάκης αποκομίζει τα οφέλη»

Σκιαγραφώντας το προφίλ του Κυριάκου Πιερρακάκη, ο συντάκτης της Handelsblatt παραθέτει βιογραφικά στοιχεία του υπουργού Οικονομικών και παρατηρεί ότι το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρό του ταιριάζει με το τεχνοκρατικό προφίλ που προτιμά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ήταν μέλος της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με την Τρόικα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το 2019, ο Μητσοτάκης τον έφερε στην κυβέρνηση ως Υπουργό Επικρατείας για την Ψηφιακή Διοίκηση. Εκεί, ο Πιερρακάκης δημιούργησε την πλατφόρμα gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν πλέον να έχουν ψηφιακά πρόσβαση σε περισσότερες από 2.500 κυβερνητικές υπηρεσίες. Η πανδημία έγινε για την ψηφιακή πύλη μια δοκιμή στην πράξη: η Ελλάδα μπόρεσε να εφαρμόσει μια οργανωμένη εκστρατεία εμβολιασμού και να εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά εμβολιασμού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», υπενθυμίζει η εφημερίδα, για να τονίσει ότι τώρα ο κ. Πιερρακάκης «αποκομίζει και τα οφέλη της πρωτοβουλίας ψηφιοποίησης στο υπουργείο Οικονομικών». Η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών «οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πρόοδο που σημειώθηκε στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, υποστηριζόμενη από ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη», εξηγεί ο συντάκτης.

Οι 4 προτεραιότητες

Στην αίτηση υποψηφιότητάς του για την προεδρία του Eurogroup, σύμφωνα με την Handelsblatt, ο κ. Πιερρακάκης σκιαγραφεί τέσσερις προτεραιότητες για την πιθανή θητεία του ως επικεφαλής του οργάνου:

«Η Ένωση Λιτότητας και Επενδύσεων, μέσω της βαθύτερης χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, αποσκοπεί στην κινητοποίηση επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο Πιερρακάκης θεωρεί την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς ως τον ισχυρότερο μοχλό ανάπτυξης της Ευρώπης.

Το ψηφιακό ευρώ αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε ασφαλείς, διαλειτουργικές χρηματοπιστωτικές τεχνολογίες.

Το Eurogroup θα πρέπει να αντιμετωπίσει συστηματικά μελλοντικά διαρθρωτικά ζητήματα όπως η σταθερότητα, τα δημογραφικά στοιχεία και η παραγωγικότητα».

«Ισχυρός απολογισμός μεταρρυθμιστικών επιδόσεων»

Κλείνοντας, ο συντάκτης τονίζει ότι «ο 42χρονος Κυριάκος Πιερρακάκης φέρνει έναν ισχυρό απολογισμό μεταρρυθμιστικών επιδόσεων» και επισημαίνει ότι ο αντίπαλός του, ο κατά τρία χρόνια μεγαλύτερος Βέλγος Βίνσεντ Φαν Πέτεγκεμ, κερδίζει πόντους με την εμπειρία του, καθώς είναι μέλος του Eurogroup εδώ και πέντε χρόνια, ενώ ο κ. Πιερρακάκης μόνο εννέα μήνες, για να περιγράψει την έκβαση της διαδικασίας εκλογής ως «ανοιχτή».

