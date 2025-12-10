ideal:-Δωρεάν-διάθεση-253.000-ιδίων-μετοχών-σε-10-δικαιούχους

Η IDEAL Holdings Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του από 15.01.2024 θεσπισθέντος Προγράμματος Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards), προέβη κατά το χρονικό διάστημα από 08.12.2025 έως και 10.12.2025 σε δωρεάν διάθεση 253.000 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών της, συνολικής αξίας €1.538.000,00, η οποία προκύπτει βάσει της μέσης σταθμισμένης τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρείας κατά τις επιμέρους ημερομηνίες διάθεσης και σε συνάρτηση με τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν σε καθεμία εξ αυτών, ήτοι € 6,08 ανά μετοχή, σε συνολικά δέκα (10) δικαιούχους.

Με την ανωτέρω διάθεση ιδίων μετοχών ολοκληρώνεται το Πρόγραμμα Δωρεάν Διάθεσης Μετοχών της Εταιρείας, μέσω του οποίου διατέθηκαν συνολικά 325.000 ίδιες μετοχές από διαθέσιμο αριθμό 400.000 μετοχών.

Οι ανωτέρω μετοχές διατέθηκαν στους δικαιούχους με υποχρέωση διακράτησης δύο (2) ετών, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, ήτοι έως και την 31.12.2027.

Οι ανωτέρω ίδιες μετοχές είχαν αποκτηθεί από την Εταιρεία μέσω προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30.05.2023, με μέση τιμή κτήσης € 6,0286 ανά μετοχή.

Κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 1.886.983 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 3,3694% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της.