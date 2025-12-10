israel-canada-hotels:-Ποντάρει-στον-ελληνικό-τουρισμό-κι-ετοιμάζει-νέα-projects-σε-Αθήνα-και-περιφέρεια

Τα σχέδια της εταιρείας μετά την εξαγορά της Brown Hotels, τα νέα πρότζεκτς που έχει ήδη στα σκαριά αλλά και οι περιοχές που αναζητά νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Το αποτύπωμά της στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερη στην Ευρώπη, σχεδιάζει να διευρύνει η Israel Canada Hotels, ο τρίτος μεγαλύτερος ισραηλινός όμιλος που πρόσφατα εξαγόρασε τις δραστηριότητες της Brown Hotels.

Ποντάροντας στις προοπτικές του ελληνικού τουρισμού η εταιρεία έχει ήδη στα σκαριά νέα ξενοδοχειακά πρότζεκτς, ενώ διατηρεί τα ραντάρ της ανοιχτά και για ευκαιρίες που θα έχουν το αποδοτικό οικονομικό μοντέλο που αναζητά. Απώτερος στόχος δε, είναι να χρησιμοποιήσει την χώρα μας ως εφαλτήριο για την περαιτέρω διείσδυση της στην ευρωπαϊκή αγορά.

«Στόχος μας είναι να μετατραπούμε σε μία μεγάλη εταιρεία, διεθνούς βεληνεκούς. Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας, χάρη στη διαχρονική απόδοση, το υποστηρικτικό επιχειρηματικό περιβάλλον και τις μεγάλες προοπτικές σε αστικά κέντρα και resort προορισμούς. Η Israel Canada Hotels διαθέτει ισχυρή τοπική ομάδα και μακροχρόνιο πλάνο για υπεύθυνη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Reuven Elkes, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Israel Canada Hotels, σε συνάντηση που είχε χθες με δημοσιογράφους.

Το pipeline των νέων ξενοδοχείων

Ο ίδιος ανέφερε ότι το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει την ανάπτυξη τεσσάρων νέων μονάδων, οι οποίες θα ενισχύσουν την παρουσία της σε στρατηγικά σημεία της χώρας.

Ο λόγος για ένα νέο ξενοδοχείο στη Λεωφόρο Συγγρού, το οποίο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027 και για ένα ακόμα resort στην περιοχή μεταξύ Χαλκίδας και Ερέτριας που θα ενισχύσει την δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη της Εύβοιας. Επιπλέον, η Israel Canada σχεδιάζει να ανοίξει μια νέα πεντάστερη μονάδα 40 δωματίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα, στην οδό Λυκούργου, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027 αλλά και να επεκτείνει και να αναβαθμίσει το Play Theatrou, στην ομώνυμη πλατεία των Αθηνών, με 50 επιπλέον δωμάτια καθώς και rooftop pool, spa, gym, high-end restaurant, έως το Φθινόπωρο του 2026. Στην ίδια τοποθεσία δε, βολιδοσκοπεί και δύο ακόμη κτίρια που προορίζονται για μελλοντική ανάπτυξη ώστε να δημιουργηθούν πρότζεκτ συμπληρωματικά στο υφιστάμενο ξενοδοχείο.

Τα νέα ξενοδοχεία θα προστεθούν στα επί ελληνικού εδάφους ξενοδοχεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος η Brown Hotels και έχουν ενταχθεί πλέον στο portfolio της Israel Canada Hotels. Πρόκειται για το Villa Brown Ermou και το Brown Acropol στο κέντρο της Αθήνας, το Brown Beach Chalkida στη Χαλκίδα, το Brown Beach Evia Island στην Εύβοια και το Isla Brown Corinthia – Curio Collection by Hilton στους Αγίους Θεοδώρους.

Από αυτά η Israel Canada Hotels έχει μισθώσει από την ιδιοκτήτρια Aroundtown το Isla Brown Corinthia – Curio Collection by Hilton και το Brown Beach Evia Island στην Εύβοια ενώ μέχρι το τέλος του έτους στο χαρτοφυλάκιο της Israel Canada Hotels θα περιλαμβάνεται και το Isla Brown Chania Resort, Curio Collection by Hilton, το οποίο θα αναλάβει προσεχώς ένας άλλος operator.

Πέραν αυτών δε, η εταιρεία έχει και τρία είναι ιδιόκτητα ξενοδοχεία στη χώρα μας, τα οποία φέρουν το σήμα Play. Συγκεκριμένα διαθέτει το Play Theatrou και το Play Psyri καθώς και το Play Paros στο κυκλαδίτικο νησί.

Τα σχέδια ωστόσο δεν σταματούν εκεί με τον ιδρυτή και CEO της να δηλώνει ότι βολιδοσκοπούνται και νέοι προορισμοί για επενδυτικές ευκαιρίες, όπως η Θεσσαλονίκη, η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα,

Οι επιδόσεις του 2025 και οι προβλέψεις για το 2026.

Η στόχευση στη χώρα μας είναι συνυφασμένη με τις τουριστικές της επιδόσεις, οι οποίες έδωσαν μια ώθηση της τάξης του 7% στις πληρότητες των μονάδων της Αθήνας το τρέχον έτος. Στην υπόλοιπη χώρα οι επιδόσεις κινήθηκαν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα.

Η ανάπτυξη αναμένεται να συνεχιστεί, εκτός απροόπτου και το νέο έτος, με τον κ. Elkes να εκτιμά ότι το 2026 η ζήτηση για τα ξενοδοχεία του ομίλου θα ενισχυθεί κατά 5%–7%, με βάση τα πρώτα δείγματα από τις προκρατήσεις.

Το επιχειρηματικό αποτύπωμα της Israel Canada Hotels

Να θυμίσουμε ότι η Israel Canada Hotels ιδρύθηκε το 2019 ως ο ξενοδοχειακός βραχίονας του ομίλου Israel Canada, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στο ισραηλινό real estate.

Σήμερα αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή εταιρεία στο Ισραήλ, με 36 μονάδες σε Ισραήλ και Ευρώπη, και συνολική κεφαλαιοποίηση άνω των 270 εκατ. ευρώ στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Στόχος της είναι να εξελιχθεί σε διεθνή δύναμη φιλοξενίας, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της σε Ελλάδα, Κύπρο και άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, με πάνω από 130 εκατ. ευρώ διαθέσιμα κεφάλαια για νέες επενδύσεις.

Με την ενσωμάτωση της Brown Hotels τον Απρίλιο του 2025 η εταιρεία αναπτύσσει πλέον μια ξεκάθαρη brand αρχιτεκτονική, χωρίζοντας τα ξενοδοχεία σε επιλεγμένες collections που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τη διάθεση του επισκέπτη και όχι στην κατηγορία αστεριών. Σε αυτή εντάσσονται τα Brown Urban Collection, τα Brown Boutique, τα Brown Beach & Resorts, τα Play by Brown και τα Brown Nature. Για την συνέχεια μάλιστα σχεδιάζει και μια μια ultra luxury συλλογή, σχετικές ανακοινώσεις για την οποία αναμένονται σύντομα. Πέρα από τις επενδύσεις σε ακίνητα με υψηλό design potential, προνομιακή τοποθεσία και ξεκάθαρη αξία για τον επισκέπτη, κάνει στροφή και στην ανάπτυξη της Brown ως management company για τρίτους από θεσμικούς επενδυτές μέχρι ανεξάρτητους ιδιοκτήτες.

Ο Reuven Elkes αποτελεί τον κινητήριο μοχλό πίσω από την Israel Canada Hotels. Ως συνιδρυτής της εταιρείας, με πολυετή εμπειρία στη φιλοξενία και πρώην CEO των Brown Hotels, έπαιξε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη της στρατηγικής συνεργασίας και της εξαγοράς. Παράλληλα βέβαια, και ο CEO της εξαγορασθείσας Brown Hotels, Leon Avigad παραμένει στην εταιρεία, ως βασικό κομμάτι της ταυτότητας της Brown Hotels, ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια, η ποιότητα και η εμπειρία που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει το brand.