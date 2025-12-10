oι-μεταρρυθμίσεις-της-κυβέρνησης-Μητσοτάκη-πρότυπο-για-τους-Γερμανούς-πολιτικούς,-σύμφωνα-με-το-stern

Η γερμανική εφημερίδα Zeit σε άρθρο της με τίτλο «Η Ιταλία και η Ελλάδα θα δέχονται πλέον ξανά “μετανάστες του Δουβλίνου”» αναφέρεται στη νέα συμφωνία της ΕΕ για το Μεταναστευτικό.

Ιταλία και Ελλάδα συμφώνησαν να δεχθούν ξανά πρόσφυγες από τη Γερμανία, σύμφωνα με τους κανόνες του Δουβλίνου, από τον Ιούνιο του 2026, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή η νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία για το Άσυλο και τη Μετανάστευση.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, καθώς μέχρι σήμερα η Ιταλία και κυρίως η Ελλάδα αρνούνταν να δεχθούν πίσω πρόσφυγες που είχαν καταγραφεί (σσ: για πρώτη φορά) στις χώρες τους, ενώ πολλοί από αυτούς συνέχιζαν το ταξίδι τους προς τη Γερμανία για να υποβάλουν (σσ: εκ νέου) αίτηση ασύλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από την Ελλάδα μεταξύ 2020 και Απριλίου 2025 περίπου 100.000 πρόσφυγες κατέθεσαν αίτηση ασύλου στη Γερμανία, ενώ προηγούμενες προσπάθειες επιστροφής απέτυχαν, συχνά εξαιτίας δικαστικών αποφάσεων, αναφέρει η Zeit.

Η συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της νέας αυστηρότερης πολιτικής ασύλου της ΕΕ, που περιλαμβάνει και τον λεγόμενο «μηχανισμό αλληλεγγύης».

Ο Ντόμπριντ εξήγησε ότι «για τη Γερμανία αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να αναλάβει οικονομικές δαπάνες, ούτε να δεχθεί πρόσφυγες». Ο μηχανισμός προβλέπει ότι κράτη – μέλη με υψηλή «μεταναστευτική πίεση», όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, μπορούν να μεταφέρουν πρόσφυγες σε άλλα κράτη της ΕΕ, ενώ σε περίπτωση άρνησης, η Γερμανία θα έπρεπε να καταβάλει 20.000 ευρώ ανά πρόσφυγα ή να προβεί σε άλλες μορφές αντισταθμιστικών μέτρων. Επιπλέον, η Γερμανία μπορεί να «απογράψει» πρόσφυγες που ήδη βρίσκονται στη Γερμανία για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του μηχανισμού, τουλάχιστον για το 2026.

Όπως γράφει η εφημερίδα, παρά την επίτευξη της συμφωνίας, η Γερμανία θα συνεχίσει προσωρινά τους ελέγχους στα σύνορά της εντός του χώρου Σένγκεν, έως ότου ενισχυθεί η προστασία των εξωτερικών συνόρων, όπως επισήμανε ο Ντόμπριντ: «Αυτά τα μέτρα παραμένουν απαραίτητα, μέχρι η ενισχυμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων να αποδώσει».

Το success story της Ελλάδας

Το γερμανικό περιοδικό Stern σε ρεπορτάζ του με τίτλο «Γιατί οι Γερμανοί πολιτικοί αναζητούν τώρα βοήθεια για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» αναφέρεται σε Γερμανούς πολιτικούς, κυρίως συντηρητικούς, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να αντλήσουν έμπνευση από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Ανάμεσα στους επισκέπτες του Έλληνα πρωθυπουργού ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ και ο Χριστιανοδημοκράτες Μάνουελ Χάγκελ, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να αντλήσει «έμπνευση» ενόψει του εκλογικού αγώνα του στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, σχολιάζοντας τον «ζήλο» των Ελλήνων στις μεταρρυθμίσεις.

Ο Χάγκελ επισημαίνει τη σημασία της ελληνικής εμπειρίας για τη Γερμανία: «Η μεταρρυθμιστική πολιτική των Ελλήνων έχει αγγίξει αυτούς τους τέσσερις παράγοντες κόστους: τη γραφειοκρατία, τη φορολόγηση, την ενέργεια, το εργασιακό. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν εκ νέου την οικονομία σε ανάπτυξη» αναφέρει το άρθρο, καταλήγοντας πως «πρέπει τώρα να τολμήσουμε παρόμοιες γενναίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην φτάσουμε σε μια αδιέξοδη κατάσταση όπως η Ελλάδα τότε».

Aξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη

Όπως γράφει το Stern, η Ελλάδα εμφανίζει αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη, διπλάσιο πλεόνασμα από το αναμενόμενο και ταχεία μείωση του χρέους. «Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη πλέον με την ευημερία, και όχι με την παλιά εικόνα των «χρεοκοπημένων Ελλήνων», χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε από την εφημερίδα Bild κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Περιγράφοντας την υποδοχή των Γερμανών πολιτικών στην Αθήνα, το περιοδικό γράφει χαρακτηριστικά πως «ο πρωθυπουργός παίρνει τους επισκέπτες του και τους περνά πίσω από τις πόρτες του αθηναϊκού κλαμπ «Nynn», του ολοκαίνουργιου κοινωνικού Ολύμπου της ελληνικής πρωτεύουσας. Θνητοί; Παρακαλώ να μείνετε απ’ έξω».

Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στην ψηφιοποίηση της διοίκησης μέσω του GRNet, η οποία έχει απλοποιήσει πάνω από 2.000 διαδικασίες, σε αντίθεση με το αργό γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό σύστημα.