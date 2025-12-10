Oracle: Έχασε τις προβλέψεις για τα τριμηνιαία έσοδα – Απώλειες για τη μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,26 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 1,64 δολ/μτχ ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 6,14 δισ. δολάρια ή 2,14 δολάρια ανά μετοχή.

Μπορεί τα οικονομικά μεγέθη τριμήνου της Oracle να ήταν ανεβασμένα από το αντίστοιχο διάστημα το 2024, όμως δεν έπιασαν τις προβλέψεις των αναλυτών με αποτέλεσμα η μετοχή της να υποχωρεί 5% στις συναλλαγές μετά το «καμπανάκι» της Wall Street.

Ειδικότερα, τα έσοδα για τον κατασκευαστή λογισμικού βάσεων δεδομένων σημείωσαν άνοδο 14% σε ετήσια βάση στα 16,06 δισ. δολάρια αλλά οι οικονομολόγοι προσδοκούσαν σε 16,21 δισ. δολάρια, με τον τίτλο της εισηγμένης στα ταμπλό να δέχεται πιέσεις.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,26 δολάρια έναντι πρόβλεψης για 1,64 δολ/μτχ ενώ τα καθαρά κέρδη άγγιξαν τα 6,14 δισ. δολάρια ή 2,14 δολάρια ανά μετοχή, αυξημένα από 3.151 δισ. δολάρια ή 1,13 δολάρια ανά μετοχή το ίδιο τρίμηνο πριν από ένα χρόνο.

Τα έσοδα του cloud έφτασαν τα 7,98 δισ. δολάρια, περισσότερα από τα 7,92 δισ. δολάρια που αναμενόταν μεταξύ των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της StreetAccount. Τα έσοδα από υποδομές ανήλθαν σε 4,1 δισ. δολάρια.

Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε κατακόρυφη πτώση 23% τον Νοέμβριο, στη χειρότερη μηνιαία επίδοσή της από το 2001 και, μέχρι το κλείσιμο της Τετάρτης, διολισθαίνει 32% από το ρεκόρ της τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, ο τίτλος της μετρά ράλι 34% για το έτος, υψηλότερα από τον τεχνοβαρή Nasdaq, που επιδίδεται σε άλμα 22% από την αρχή του 2025.