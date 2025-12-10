qr-code-scams:-Η-νέα-μεγάλη-απάτη-που-«χτυπά»-παντού

Τα QR codes έχουν γίνει πλέον καθημερινότητα: πληρωμές, μενού σε εστιατόρια, wi-fi κωδικοί, εισιτήρια, ακόμη και υπηρεσίες του Δημοσίου. Αυτή η εκρηκτική εξάπλωση έχει δημιουργήσει ένα νέο πεδίο δράσης για απατεώνες, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την τάση των χρηστών να «σκανάρουν χωρίς σκέψη».

Τα QR code scams αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές ηλεκτρονικής απάτης παγκοσμίως.

1. Τι είναι το QR code scam

Οι επιτήδειοι τοποθετούν ψεύτικα QR codes που οδηγούν σε κακόβουλες σελίδες ή εφαρμογές.

Με μία απλή σάρωση, μπορούν να:

κλέψουν στοιχεία κάρτας

εγκαταστήσουν malware

παρακολουθήσουν τη συσκευή

αποσπάσουν κωδικούς πρόσβασης

οδηγήσουν τον χρήστη σε ψεύτικη πληρωμή

2. Πού εμφανίζονται τα ψεύτικα QR codes

Οι δράστες κολλούν αυτοκόλλητα QR σε:

παρκόμετρα

τραπέζια σε καφέ/εστιατόρια

αφίσες σε δρόμους

πακέτα delivery

κοινόχρηστους χώρους (γυμναστήρια, σταθμούς)

σημεία όπου συνήθως κανείς δεν αμφιβάλλει

Το scam λειτουργεί επειδή ο χρήστης πιστεύει ότι το QR βρίσκεται εκεί «επισήμως».

3. Τι συμβαίνει όταν το θύμα σκανάρει

Με τη σάρωση, ενδέχεται:

να ανοίξει ψεύτικη σελίδα τράπεζας

να εμφανιστεί φόρμα πληρωμής για “ανεξόφλητη χρέωση”

να μεταφερθεί χρήστης σε εφαρμογή που ζητά δικαιώματα πρόσβασης

να γίνει άμεση χρέωση κάρτας

να δοθεί απομακρυσμένη πρόσβαση στο κινητό

Τα QR scams είναι δύσκολα ορατά επειδή το μάτι δεν «βλέπει» τον σύνδεσμο.

4. Πώς αναγνωρίζουμε ένα ύποπτο QR

Είναι κολλημένο πάνω σε άλλο QR

Δεν υπάρχει λογότυπο εταιρείας

Οδηγεί σε περίεργο URL ή συντομευμένο link

Ζητά στοιχεία κάρτας για κάτι που δεν απαιτεί πληρωμή

Ζητά εγκατάσταση εφαρμογής

5. Πώς προστατευόμαστε

Σκανάρουμε μόνο QR σε επίσημα σημεία (όχι σε αφίσες δρόμου)

Ελέγχουμε μετά τη σάρωση το URL

Δεν πληκτρολογούμε στοιχεία κάρτας σε link που ήρθε από QR

Για πληρωμές, εισάγουμε χειροκίνητα την ιστοσελίδα της εταιρείας

Στο εστιατόριο, ζητάμε τον επίσημο κωδικό από το προσωπικό

Τα QR code scams είναι επικίνδυνα ακριβώς επειδή εκμεταλλεύονται μια καθημερινή κίνηση που οι χρήστες θεωρούν αθώα. Με λίγη προσοχή στο πού σκανάρουμε και σε ποιο URL καταλήγουμε, ο κίνδυνος μειώνεται δραστικά.