snappi:-hub-στην-Αθήνα,-μικροδάνεια-και-επενδυτικά-προϊόντα-στα-επόμενα-σχέδια

Εγκαίνια για το Hub της Αθήνας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών αλλά και την χρηματοοικονομική εκπαίδευση. Τα νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα που ετοιμάζει.

Το επόμενο βήμα της αναπτυξιακής της στρατηγικής κάνει η Snappi, εγκαινιάζοντας το Hub της στο κέντρο της Αθήνας και επενδύοντας όχι μόνο στην κλίμακα αλλά και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με το κοινό. Την ίδια στιγμή ετοιμάζεται να λανσάρει και νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως τα μικροδάνεια, διευρύνοντας τις επιλογές των πελατών.

Το hub της Snappi στο κέντρο της Αθήνας

«Στη Snappi, επαναπροσδιορίζουμε το πως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λειτουργούν σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία. Η χρηματοοικονομική ευημερία δεν είναι μόνο έσοδα και αποταμιεύσεις. Είναι διαφάνεια, πρόσβαση και ικανότητα να λαμβάνεις ενημερωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση» ανέφερε χαρακτηριστικά η Gabriella Kindert, CEO της Snappi, στα εγκαίνια του νέο Ηub της εταιρείας στην Κοραή 5. Όπως εξήγησε το hub σχεδιάστηκε ως ανοιχτός χώρος, όπου οι πελάτες μπορούν να έρχονται, να ρωτούν, να κατανοούν προϊόντα και διαδικασίες και –κυρίως– να αισθάνονται ότι πίσω από την εφαρμογή υπάρχουν πραγματικοί άνθρωποι.

«Θέλουμε να είμαστε παρόντες. Να ξέρει ο πελάτης ότι δεν μιλά μόνο με ένα ΑΙ, αλλά ότι υπάρχει ανθρώπινη παρουσία», επεσήμανε χαρακτηριστικά η επικεαφαλής της πρώτης ελληνικής neobank που έκανε το επίσημο λανσάρισμά της το Σεπτέμβριο με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 50.000 πελάτες έως το τέλος του έτους.

Πέρα από την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την αναγωρισιμότητα το hub σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει κι έναν ανώτερο σκοπό, αυτόν της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, όπως ανέφεραν τα στελέχη της. Αναγνωρίζοντας ότι η ίδια η γλώσσα του χρηματοπιστωτικού κλάδου λειτουργεί αποτρεπτικά για μεγάλο μέρος του κοινού, η Snappi φιλοδοξεί να συμβάλλει στην δια βίου μάθηση, η οποία μπορεί να επαναπροσδιορίσει την χρηματοοικονομική ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα η εταιρεία θα συνεργαστεί και με το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας «What the Finance» – εστιάζοντας σε πρακτικές και ενδιαφέρουσες πτυχές της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να διαχειρίζονται τα κεφάλαιά τους, αλλά και να αισθάνονται καλύτερα σε σχέση με αυτά, κερδίζοντας παράλληλα χρόνο και χώρο για να τον αφιερώσουν στα πράγματα που έχουν πραγματικά σημασία στη ζωή», όπως ανέφεραν τα μέλη από το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση.

Σημειωτέον ότι στο Snappi Hub θα λάβουν χώρα μια σειρά από εκδηλώσεις, από παρουσιάσεις ερευνών και ομιλίες μέχρι διαδραστικές συνεδρίες με μέλη της κοινότητας. Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοικτές για τους χρήστες της Snappi κατόπιν προκράτησης από την σχετική ιστοσελίδα.

Είσοδος στα μικροδάνεια και νέα επενδυτικά προϊόντα

Την ίδια στιγμή βέβαια η neobank στοχεύει και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, με το πρώτο δείγμα γραφής να αφορά στα μικροδάνεια. Η εταιρεία ήδη σχεδιάζει να λανσάρει τον Ιανουάριο το Cash Now 2-1-0, ένα άμεσο μικροδάνειο έως 1.000 ευρώ, χωρίς επιτόκιο αλλά με σταθερό κόστος (fixed fee), άμεση διαθεσιμότητα και αποπληρωμή εντός δύο μηνών. Το προϊόν θα μπει σε εσωτερική πιλοτική λειτουργία τις επόμενες ημέρες και προορίζεται για να καλύψει ανάγκες άμεσης ρευστότητας.

Κομβικό ρόλο στη διάθεση των μικροδανείων θα παίξει το δικό της σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και machine learning, το οποίο αξιολογεί το πιστωτικό προφίλ των χρηστών, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου να προχωρήσει και στην ανάπτυξη ενός ψηφιακού συμβούλου (robo-advisor), σε συνεργασία με τοπικό εταίρο.

Παράλληλα, υπό επεξεργασία βρίσκονται και νέα επενδυτικά προϊόντα, που θα ενισχύσουν το προϊοντική οικοσύστημα της πλατφόρμας.

Σε επίπεδο χρηστών, ο φιλόδοξος στόχος των 100.000 χρηστών παραμένει, με τη διοίκηση να αναγνωρίζει ωστόσο ότι η εκκίνηση έγινε πιο αργά από τον αρχικό σχεδιασμό. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών θα έχει ξεπεράσει τις 50.000.

Η πρώτη neobank της Ελλάδας

Να θυμίσουμε ότι η Snappi είναι η πρώτη ελληνική πλήρως ψηφιακή τράπεζα, αδειοδοτημένη και εποπτευόμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λειτουργεί ως πλήρες πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσφέρει στους πελάτες της το ίδιο επίπεδο προστασίας, συμμόρφωσης και αξιοπιστίας με τις παραδοσιακές τράπεζες, ενώ παράλληλα παρέχει υπηρεσίες μέσω ενός mobile-first μοντέλου, χωρίς καταστήματα.

Η Τράπεζα έχει την έδρα της στα Ιωάννινα και μετόχους τη Natech και την Πειραιώς και είναι μέρος του αναπτυσσόμενου startup οικοσυστήματος της χώρας.

Μέχρι σήμερα προσφέρει δωρεάν δημιουργία λογαριασμού μέσα από μια πλήρως ψηφιακή διαδικασία εγγραφής. Κάθε λογαριασμός συνοδεύεται από ψηφιακή και φυσική χρεωστική κάρτα, με πλήρη λειτουργικότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ οι βασικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν πληρωμές IRIS, μεταφορές SEPA, πληρωμές λογαριασμών κοινής ωφέλειας και διασυνοριακές συναλλαγές, και την υπηρεσία “Pay Later”, που επιτρέπει πληρωμές σε άτοκες δόσεις για αγορές μέσω e-commerce.

Παράλληλα η τράπεζα είναι η μόνη neobank στην Ευρώπη που παρέχει 24/7 ανθρώπινη εξυπηρέτηση πελατών στην τοπική γλώσσα, χωρίς εξάρτηση από chatbots ή άλλα εξωτερικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.