ΑΔΜΗΕ:-Ο-κύβος-ερρίφθη-για-την-ΑΜΚ,-τα-σενάρια

Κλείδωσαν όπως φαίνεται οι αποφάσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, και όλα δείχνουν ότι το πιθανότερο σενάριο στο οποίο καταλήγει η κυβέρνηση είναι ένα μοντέλο τύπου ΔΕΗ, με το Δημόσιο να διατηρεί το 34%, δηλαδή την καταστατική μειοψηφία.

Στην επιβεβαίωση ότι ο κύβος ερρίφθη για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ προχώρησε με τη χθεσινή του τοποθέτηση στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος μίλησε για πιθανή συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό του κεφάλαιο, που σε καμία περίπτωση δεν θα αφορά το πλειοψηφικό πακέτο.

«Δεν υπάρχει σε κανέναν σχεδιασμό της κυβέρνησης να δοθεί σε ιδιώτη το 51% του ΑΔΜΗΕ. Είναι μια κρίσιμη εθνική υποδομή. Υπάρχει ιδιώτης (σσ: State Grid) που συμμετέχει αυτή τη στιγμή στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μπορούμε να συζητήσουμε πιθανές συμμετοχές ιδιωτών, αλλά η πλειοψηφία σε ιδιώτη δεν υπάρχει στον σχεδιασμό», ήταν η απάντηση του υπουργού σε τοποθέτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Φραγκίσκου Παρασύρη, που επικαλούνταν σενάρια ότι η κυβέρνηση προτίθεται να διαθέσει το πλειοψηφικό πακέτο σε ιδιώτη.

Στην πράξη, η απάντηση του υπουργού σημαίνει ότι προκειμένου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στον ΑΔΜΗΕ να συνοδευτεί από είσοδο νέου επενδυτή, το ποσοστό 51% που κατέχει σήμερα το Δημόσιο θα πέσει πιθανότατα στο 34% της καταστατικής μειοψηφίας, ώστε το υπόλοιπο 17% να διατεθεί σε ένα νέο παίκτη με μειοψηφικό μερίδιο.

Στο ερώτημα πώς θα διαμορφωθούν τα νέα ποσοστά στον ΑΔΜΗΕ, η απάντηση είναι ότι όλ’ αυτά βρίσκονται ακόμη υπό επεξεργασία και στο τραπέζι υπάρχουν διάφορα σενάρια για τη μεθοδολογία και το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης, ωστόσο το πιθανότερο είναι πως το Δημόσιο θα κρατήσει τη καταστατική μειοψηφία και θα εκχωρήσει το υπόλοιπο 17% σε ιδιώτη.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ικανοποιηθεί και η αμερικανική πίεση για περιορισμό της κινεζικής παρουσίας στα δίκτυα που μέσω της State Grid Europe ανέρχεται στο 24% του μετοχικού κεφαλαίου του Διαχειριστή.

Στο βασικό ερώτημα για το τι θα κάνουν οι Κινέζοι, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν τον δρόμο της σύγκρουσης. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι ανοικτοί σε μια συμβιβαστική φόρμουλα και δεν προτίθενται να αυξήσουν το ποσοστό τους, διευκολύνοντας τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για είσοδο νέου επενδυτή, όπως π.χ. η BlackRock που εμφανίζεται ως ο δυτικός μνηστήρας που θα «κούμπωνε» και γεωπολιτικά στην παρούσα συγκυρία.

Η σημερινή μετοχική σύνθεση και τα σενάρια

Ο δρόμος επομένως για την ΑΜΚ που είχε θέσει για πρώτη φορά προ εβδομάδων ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο -, έχει ανοίξει και μένει να αποσαφηνιστεί μόνο το τεχνικό κομμάτι, με διάφορα σενάρια να έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα στο τραπέζι, όπως ένα delisting της holding (ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) και εισαγωγή της ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο.

Σήμερα, η μετοχική σύνθεση του Διαχειριστή είναι 51% ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, 25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και 24% State Grid Europe. Το Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ από τον Ιούλιο του 2017, όταν και είχαν μεταβιβαστεί οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που κατείχε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Το γεγονός πάντως ότι μέχρι σήμερα οι κυβερνητικές προθέσεις δεν έχουν ακόμη μετουσιωθεί σε αποφάσεις αποτυπώνεται και στο ταμπλό, με τη μετοχή της εισηγμένης ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να καταγράφει απώλειες 21% από τα υψηλά του Αυγούστου (3,5 ευρώ) και να κινείται σταθερά το τελευταίο διάστημα πέριξ των 2,7-2,8 ευρώ (2,765 ευρώ χθες).

Τα σχέδια της κυβέρνησης για κεφαλαιακή ενίσχυση του ΑΔΜΗΕ είχαν γίνει για πρώτη φορά γνωστά μέσω τραπεζικών κύκλων τον Οκτώβριο, ενώ τη σημασία της προκειμένου ο Διαχειριστής να φέρει σε πέρας το τεράστιο επενδυτικό του πρόγραμμα αναγνωρίζει εδώ και καιρό η αγορά των ΑΠΕ, όπως είχε γίνει σαφές στο πρόσφατο Renewables & Storage Forum. Οσο για τη διοίκηση του ΑΔΜΗΕ έχει ενημερώσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο την κυβέρνηση ότι για την υλοποίηση του δεκαετούς του πλάνου ύψους 6 δισ ευρώ και ειδικά των μεγάλων εθνικών διασυνδέσεων απαιτείται ενίσχυση κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ.

Οι επιπτώσεις από την έλλειψη κεφαλαίου λέγεται ότι φαίνονται και στην περίπτωση του μεγάλου διαγωνισμού του 1,7 δισ. ευρώ για τα καλωδιακά έργα των διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και ΒΑ Αιγαίου, όπου παρότι έχουν υποβήθεί δύο προσφορές, από την ελληνική Fulgor και την ιταλική Prysmian Powerlink, κατά τη δεύτερη φάση της προκήρυξης (έχει λήξει από τις 26 Φεβρουαρίου) και ενώ η αξιολόγηση έχει περατωθεί, εντούτοις η υπογραφή συμβάσεων ακόμη εκκρεμεί.

Η αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας ήταν και ένα απο τα βασικά θέματα συζήτησης με τα ξένα funds στο περιθώριο του 4th Greek Investment Conference που έγινε στο Λονδίνο, με στελέχη οίκων να ρωτούν σχετικά τόσο τον CEO της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Γιάννη Καράμπελα, όσο και τον επικεφαλής της ΑΔΜΗΕ, Μάνο Μανουσάκη.