Ακρίτας:-Εφυγε-από-τη-ζωή-η-χήρα-του-ιδρυτή-της-εισηγμένης,-Μαρία-Σαράντη

Η εταιρεία ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την είδηση της απώλειας της Μαρίας Σαράντη, χήρα του ιδρυτή της εταιρείας Αθανασίου Σαράντη και μητέρα της Λουκίας Σαράντη, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 6.12.2025.

Η διοίκηση της εταιρείας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας.

Η Μαρία Σαράντη υπήρξε συνδικαιούχος με την κα Λουκία Σαράντη ποσοστού 23,13% των κοινών μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, που τηρούνται σε Κοινή Επενδυτική Μερίδα τους. Ως εκ τούτου, μοναδική πλέον δικαιούχος του ανωτέρω ποσοστού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου είναι η κα Λουκία Σαράντη.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την ενημέρωση του μετοχολογίου της και του ΣΑΤ.