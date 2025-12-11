Αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup – Πιερρακάκη στηρίζει η Γερμανία

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την εκλογή του νέου προέδρου του Eurogroup, θέση που διεκδικούν ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών Βίνσεν βαν Πέτεγκεμ.

Πριν από λίγη ώρα ξεκίνησε η συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών των χωρών της ευρωζώνης, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξαχθεί και η ανώνυμη ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου προέδρου του.

Η εκλογή του επικεφαλής της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης -μετά την πρόσφατη παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου- απαιτεί απλή πλειοψηφία. Οι 20 υπουργοί θα ψηφίσουν αφού ακούσουν «το πολιτικό όραμα» του νέου προέδρου, καθώς αυτό θα καθορίσει την ατζέντα και την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού οργάνου τα επόμενα χρόνια.

Today, the #Eurogroup has its last meeting of the year in Brussels to elect a new President, exchange views with the International Monetary Fund on euro area policies, and review countries’ economic and fiscal situation. pic.twitter.com/NlhoWO32Ll — ESM (@ESM_Press) December 11, 2025

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Eurogroup, η Γερμανία έκανε γνωστό ότι θα στηρίξει τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για τη θέση, όπως δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Ο Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ανέφερε ότι είχε ξεχωριστές συνομιλίες τόσο με τον Βέλγο υποψήφιο, Βαν Πέτεγκεμ, όσο και με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών και ξεκαθάρισε πως, σε συντονισμό με την καγκελαρία, η Γερμανία θα ψηφίσει υπέρ του Έλληνα, Κυριάκου Πιερρακάκη.

«Κατέστησα σαφές, στις προσωπικές συνομιλίες που είχα τόσο με τον Βέλγο όσο και με τον Έλληνα συνάδελφό μου, ότι σήμερα, ως Γερμανός υπουργός Οικονομικών και σε συντονισμό με την Καγκελαρία, θα ψηφίσω υπέρ του Έλληνα συναδέλφου. Και του ευχόμαστε καλή επιτυχία, ώστε να εκλεγεί σήμερα νέος πρόεδρος του Eurogroup», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών.

Η στήριξη της Γερμανίας θεωρείται κρίσιμη στη διαδικασία εκλογής που πραγματοποιείται σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Το Βερολίνο πιέζει έντονα για την αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η στήριξη της Ουκρανίας — ένα ζήτημα που επηρεάζει τις ευρύτερες ευρωπαϊκές ισορροπίες και τη σημερινή ψηφοφορία.

