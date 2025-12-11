Απόδραση-της-Ελλάδας-από-το-παρελθόν-της-χρεοκοπίας-και-των-μνημονίων-είναι-η-εκλογή-Πιερρακάκη,-λένε-τα-διεθνή-ΜΜΕ

Ελάχιστα λεπτά μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος, ο Λετονός υπουργός Οικονομικών Άρβιλς Ασεράντενς ήταν ο πρώτος που έδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup. Ακολούθησε ο Γερμανός ομόλογός του, Λαρς Κλινγκμπάιλ, που λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση δήλωσε ανοιχτά ότι στηρίζει την υποψηφιότητα του Έλληνα υπουργού. Παράλληλα, εκτενή είναι τα δημοσιεύματα μεγάλων διεθνών μέσων ενημέρωσης που συνδέουν την επιτυχία του Κυριάκου Πιερρακάκη με την πορεία της Ελλάδας στην ανάπτυξη και την ανάκτηση του κύρους της διεθνώς.

Ευρωπαίοι πολιτικοί όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, όπως και ομόλογοι του κ. Πιερρακάκη επισήμαναν ότι η εκλογή είναι απόδειξη της προόδου που έχει κάνει η Ελλάδα την τελευταία δεκαετία

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. Wishing you every success in leading the Eurogroup forward – to evolve, adapt, and meet the challenges ahead with clarity, purpose, and strong collective commitment. pic.twitter.com/K3mwwZxdiC — Arvils Ašeradens (@aseradens) December 11, 2025

«Εύχομαι κάθε επιτυχία στην καθοδήγηση του Eurogroup προς τα εμπρός – να εξελιχθεί, να προσαρμοστεί και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά με σαφήνεια, αποφασιστικότητα και ισχυρή συλλογική δέσμευση», γράφει o Άρβιλς Ασεράντενς

„Ich gratuliere dem griechischen Finanzminister @Pierrakakis herzlich zu seiner Wahl zum neuen Präsidenten der #Eurogruppe. Er hat eine breite Unterstützung der Mitglieder der Eurogruppe. Ich bin davon überzeugt, dass wir die vertrauensvolle Zusammenarbeit in der Eurogruppe sehr… pic.twitter.com/nVWt8jikxc — Bundesministerium der Finanzen (@BMF_Bund) December 11, 2025

Σε ανάρτησή του ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ γράφει: «Συγχαίρω θερμά τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Eurogroup. Έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από τα μέλη της ομάδας. Είμαι πεπεισμένος ότι θα συνεχίσουμε την εμπιστευτική συνεργασία μας στο Eurogroup με μεγάλη επιτυχία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον προηγούμενο πρόεδρο του Eurogroup Πάσκαλ Ντόναχιου για το έργο του. Ηγήθηκε με επιτυχία του Eurogroup σε δύσκολους καιρούς και έθεσε τις σωστές προτεραιότητες με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, το ψηφιακό ευρώ και η ένωση κεφαλαιαγορών».

Συγχαρητήρια από τον διάδοχο του Πασκάλ Ντόναχιου στο υπουργείο Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις.

Congratulations @Pierrakakis on your election as #Eurogroup President!

You take office at a pivotal moment for the euro area & the 🇪🇺. I look forward to working closely with you to advance our work on key economic and financial priorities, strengthening Europe’s competitiveness. pic.twitter.com/anp6lCnLga — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) December 11, 2025

Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζει με μήνυμά του o Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομίας, Βλάντις Ντομπρόβσκις.

«Αναλαμβάνεις τα καθήκοντά σου σε μια κομβική στιγμή για την Ευρωζώνη και την ΕΕ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί σου για να προωθήσουμε το έργο μας σε βασικές οικονομικές και χρηματοπιστωτικές προτεραιότητες, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης», δήλωσε.

Congratulations to Kyriakos @Pierrakakis on being elected President of the Eurogroup. Spain is committed to supporting his leadership at this decisive moment for Europe. — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) December 11, 2025

Η Ισπανία δεσμεύεται να υποστηρίξει την ηγεσία του σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, γράφει για τον Κυριάκο Πιερρακάκη ο Ισπανός υπουργός Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος συγχαίρει τον Έλληνα ομόλογο για την εκλογή του.

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup! I look forward to working together with you to further strengthen the eurozone. Our shared efforts are essential for enhancing competitiveness and driving sustainable growth. 🇪🇺👏 pic.twitter.com/zPBHJw7Ejf — Gilles Roth (@RothGilles) December 11, 2025

«Συγχαρητήρια Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας!», γράφει ο Ζιλ Ροτ, υπουργός Οικονομικών του Λουξεμβούργου και προσθέτει: «Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωζώνης. Οι κοινές μας προσπάθειες είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης».

Congratulations @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. In turbulent times, the stabilty and cohesion of the euro area is more important than ever. We will also work closely together on the international role of the euro and the Savings and Investment… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 11, 2025

«Συγχαρητήρια Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», γράφει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Σε περιόδους αναταραχής, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο σημαντικές από ποτέ. Θα συνεργαστούμε επίσης στενά για τον διεθνή ρόλο του ευρώ», αλλά και για την τραπεζική και επενδυτική ενοποίηση.

Greece has come such a long way in the past 10 years. Your election today as President of the Eurogroup, dear Kyriakos @Pierrakakis, is a meaningful recognition of that progress, both for your country and for our Union. Συγχαρητήρια! I look forward to working together to… https://t.co/8Fjcdm4dBq — António Costa (@eucopresident) December 11, 2025

Η Ελλάδα έχει διανύσει μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια, γράφει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Η σημερινή εκλογή σας ως προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο Πιερρακάκη, αποτελεί σημαντική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ένωσή μας. Συγχαρητήρια! Ανυπομονώ να συνεργαστούμε για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης προς όφελος των πολιτών μας και του κοινού μας νομίσματος».

Congratulations Kyriakos @Pierrakakis on your election as President of the Eurogroup. This result is a testament to Greece’s remarkable economic comeback and growth.@Europarl_EN will continue to be a strong partner as we work to strengthen Europe’s economy and enhance its… — Roberta Metsola (@EP_President) December 11, 2025

«Συγχαρητήρια, Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή σου ως προέδρου της Ευρωομάδας», τονίζει σε ανάρτησή της η πρόεδρος του Ευρωκοινοβούλιο Ρομπέρτα Μετσόλα. Προσθέτει ότι «αυτό το αποτέλεσμα είναι απόδειξη της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας. Το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσει να είναι ένας ισχυρός εταίρος στην προσπάθειά μας να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά της».

Congratulations, @Pierrakakis👏!

Greece’s journey—from the financial crisis to becoming a true European success story thanks to @kmitsotakis—shows what strong leadership can achieve. Now Greek leadership takes the helm of the #Eurogroup. Great news for Greece, Europe & the @EPP! — Manfred Weber (@ManfredWeber) December 11, 2025

Το ταξίδι της Ελλάδας -από την οικονομική κρίση έως την πραγματική ευρωπαϊκή επιτυχία χάρη στον Κυριάκο Μητσοτάκη – δείχνει τι μπορεί να επιτύχει μια ισχυρή ηγεσία, γράφει μεταξύ άλλων ο επικεφαλής Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ.

Congratulations to @Pierrakakis on his election as President of the Eurogroup. With him at the helm, Europe’s economy is in capable hands and ready for the challenges ahead. 🇬🇷 Greece’s comeback is more than a fairytale. It’s a European story of resilience, reform, and growth. pic.twitter.com/966hfb3iFA — EPP (@EPP) December 11, 2025

Με τον Κυριάκο Πιερρακάκη «στο πηδάλιο, η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε ικανά χέρια και έτοιμη για τις προκλήσεις μπροστά», επισημαίνει μεταξύ άλλων το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα.

Τα πρώτα δημοσιεύματα για την εκλογή Πιερρακάκη

Τη διαφορά ανάμεσα στη θέση της Ελλάδας την περασμένη δεκαετία και σήμερα επισήμαναν πολλά από τα δημοσιεύματα που σχολιάζουν την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη.

Το Politico γράφει ότι «η χώρα που σχεδόν εκδιώχτηκε από την ευρωζώνη, τώρα προεδρεύει στο ισχυρό ευρωπαϊκό σώμα που την έσωσε από τη χρεωκοπία».

Και προσθέτει ότι ο προκάτοχος του Πιερρακάκη (εννοεί τον Γιάνη Βαρουφάκη) περιέγραφε το Eurogroup «σαν μέρος κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς». Σήμερα η Ελλάδα «είναι το παράδειγμα δημοσιονομικής εγκράτειας».

Δέκα χρόνια μετά την παρολίγο αποχώρησή της από την Ευρωζώνη, η Ελλάδα παίρνει την εκδίκησή της: ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, εξελέγη την Πέμπτη από τους ομολόγους του ως επικεφαλής του οργάνου που τη διοικεί, γράφει το TV5.

Παραθέτει μάλιστα τη δήλωση του Γάλλου υπουργού Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ: «Είναι μια υπέροχη ιστορία!». «Πριν από λίγο περισσότερο από 10 χρόνια, ήταν στο Eurogroup που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν μέτρα για τη διάσωση της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν τότε σε πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση», πρόσθεσε στους δημοσιογράφους.

Επιστήμονας υπολογιστών που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και το ΜΙΤ, ο Πιερρακάκης θεωρείται αρχιτέκτονας της ελληνικής απογραφειοκρατικοποίησης και των ψηφιακών μεταρρυθμίσεων. Έγινε επίσης γνωστός σε όλη την Ευρώπη μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση του εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού», γράφει η Handelsblatt.

Μετά από χρόνια επώδυνων μεταρρυθμίσεων, γράφει το Spiegel για την εκλογή Πιερρακάκη, η χώρα μπορεί να καταγράψει αύξηση του προϋπολογισμού και έχει υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από τις περισσότερες άλλες χώρες της ΕΕ.

Στην «θεαματική μεταστροφή» της Ελλάδας από το 2010 ως σήμερα αναφέρεται το Euractiv που επικαλείται διπλωμάτες με γνώση της κατάστασης οι οποίοι λένε ότι η υποψηφιότητα του Βέλγου υπουργού «επλήγη από τη σθεναρή αντίθεση της κυβέρνησής του στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τα δάνεια στην Ουκρανία». Θεωρείται μάλιστα «περισσότερο δυναμικός και αυθόρμητος» στις συζητήσεις του Eurogroup από τον Βέλγο ομόλογό του.

Στο ότι η Ελλάδα εξέλεξε τον πρώτο υπουργό της στο τιμόνι του Eurogroup στέκεται το - και λέει ότι η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη είναι μια «απόδραση από το παρελθόν της χρεοκοπίας και των μνημονίων».

Έναν υποψήφιο με θετικό αφήγημα είδαν στο πρόσωπό του οι υπουργοί, γράφει το Euronews που σημειώνει ότι αναδείχτηκε σε πρόεδρος συγκεντρώνοντας ευρεία συναίνεση.

Η μνήμη των δραματικών συνομιλιών του Ιουνίου-Ιούλιου του 2015 είναι ακόμα ζωντανή, όταν η Ελλάδα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα και τον αμφιλεγόμενο υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, βρισκόταν στο χείλος της χρεοκοπίας και φαινόταν ότι θα αποχωρούσε από το ευρώ, υπενθυμίζει η ιταλική Il Sole 24 Ore.

Την πορεία της Ελλάδας από το 2010 και τη διάσωση ως τα σήμερα επισημαίνει η ισπανική El Pais που αναφέρει ότι ο Ισπανός υπουργός Kάρλος Κούερπο δεν είχε ανοίξει τα χαρτιά του για το ποιον υποψήφιο θα υποστήριζε.