Αύξηση 2,5% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Οκτώβριο – Στα 34,48 εκατ. ευρώ

Αύξηση 2,5% παρουσίασε ο γενικός δείκτης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας τον Οκτώβριο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών, σε μηνιαία βάση, ανήλθε σε 34.486.065 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο 2025, σε σχέση με τον Οκτώβριο 2024, που είχε ανέλθει 33.651.923 εκατ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, κατά 15,2%, και τη μικρότερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία, κατά 0,6%.