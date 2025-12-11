Βίοι-παράλληλοι-μεταξύ-«Ιθάκης»-και-ΣΥΡΙΖΑ:-Στην-Αθήνα-ο-Φάμελλος,-στην-Πάτρα-ο-Τσίπρας,-όλο-το-παρασκήνιο-της-συνεδρίασης-της-ΚΟ

Ετεροχρονισμένα εύστοχο αποδεικνύεται το πρωτοσέλιδο της “Αυγής της Κυριακής” περί “Παράλληλων βίων” ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και τον σημερινό Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο, διάσταση που υπογράμμισε η χθεσινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος. Στην πράξη, ωστόσο, δοκιμάζονται για άλλη μια φορά οι… αντοχές των βουλευτών της Κουμουνδούρου, οι οποίοι καλούνται τώρα να… μοιραστούν ανάμεσα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην Πάτρα, αλλά και την τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου στην συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλη, την ερχόμενη Τρίτη.

Το παρασκήνιο

Αν και η χθεσινή συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ προκλήθηκε με θέμα τη συζήτηση του επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, εντούτοις δεν έλειψαν οι αιχμές της σημερινής ηγεσίας προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Συντηρώντας την σταθερή κριτική του προς τα λεγόμενα Τσίπρα στην παρουσίαση της “Ιθάκης” στο “Παλλάς”, ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο χθες για την ανάγκη μιας “πειστικής εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης”, ενώ δείχνοντας προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα υποστήριξε πως “αυτή η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου και μικροκομματικούς υπολογισμούς. Αλλά μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση».

Απαντώντας ακόμη στην προαναγγελία προσφυγής του Αλέξη Τσίπρα στην κοινωνία, ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τόνισε ότι “την κοινωνία δεν την ενδιαφέρει ποιος θα είναι δεύτερος στις επόμενες εκλογές. Την ενδιαφέρει να φύγει η κυβέρνηση της Δεξιάς και οι άδικες νεοφιλελεύθερες πολιτικές της” χρεώνοντας έτσι στην πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού τις όποιες καθυστερήσεις, για να προειδοποιήσει με νόημα πως “«ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλη αναμονή. Τώρα είναι η ώρα της δράσης” ως προς την ανασύνθεση του χώρου.

Χέρι με χέρι Φάμελλος – Πολάκης

Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπεραμύνθηκε των επιλογών του κόμματός του ως προς τη στρατηγική επιδίωξη των προοδευτικών συνεργασιών, περιγράφοντας με κατεύθυνση την Αμαλίας ότι “αυτή η πρωτοβουλία δεν εκφράζει δικές μας σκοπιμότητες, αλλά την απαίτηση της κοινωνίας για συνεργασίες και για να μη χαθεί η ευκαιρία για πολιτική αλλαγή. Έτσι βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις καρέκλες, την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα”. Η τελευταία αποστροφή φέρεται να έχει προκαλέσει μεγάλη ικανοποίηση προς την πλευρά των στελεχών που πρόσκεινται στον Παύλο Πολάκη, αν και ο τελευταίος προτίμησε να δώσει το παρών στα μπλόκα των Χανίων, ανεβάζοντας σχετική ανάρτηση την ώρα της ομιλίας του κ. Φάμελλου στην συνεδρίαση της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Για τους συνομιλητές του κ. Πολάκη, στη σωστή κατεύθυνση υπήρξε και η χθεσινή αναφορά του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στην ανάγκη να διατυπωθεί ένα προοδευτικό πρόγραμμα, γεγονός που φέρνει ακόμη πιο κοντά το βουλευτή Χανίων με την ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μάλιστα, στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό μετέδιδαν χθες πως η τοποθέτηση του Σωκράτη Φάμελλου στην ΚΟ κέρδισε τις εντυπώσεις. Υπό αυτήν την έννοια, η πλευρά Πολάκη αναμένεται να ταχθεί στο εξής υπέρ της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, στηρίζοντας τις επιλογές του κ. Φάμελλου απέναντι στην κινητικότητα του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που προστίθεται στις διαφορετικές αναγνώσεις στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο νέος εξώστης

Ήδη χθες, στον εξώστη της… Γερουσίας κάθισαν ο Γραμματεας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, ο Εκπρόσωπος Τυπου του κόμματος, Κώστας Ζαχαριάδης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,,Θανασης Θεοχαρόπουλος στέλνοντας και συμβολικά το μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα, μετά τα όσα συνέβησαν στο «Παλλάς». Την ίδια στιγμή, μήνυμα προς τον Σωκράτη Φάμελλο υπήρξε και η απουσία των Γιάννη Ραγκούση, υπευθύνου του πολιτικού σχεδιασμού και Γιάννη Μαντζουράνη αντίστοιχα από τη χθεσινή συνεδρίαση, ενώ Ρένα Δούρου και Συμεών Κεδίκογλου απουσίαζαν σε αποστολή της Βουλής.

Συνοπτικές διαδικασίες

Πάντως, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χρήστος Γιαννουλης ζήτησε απαρτία στην συζήτηση επί του προϋπολογισμού από τους βουλευτές, όντας ένας από τους ελάχιστους που μίλησαν χθες, αφού ούτε δευτερολογία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε, ούτε και τοποθετήσεις βουλευτών προς αποφυγή… φίλιων πυρών, επιλέγοντας κεντρικά να μιλήσουν μόνο οι εισηγητές του κόμματος για τον προϋπολογισμό, σε μια συνεδρίαση που κύλησε με συνοπτικές διαδικασίες.

Στην πραγματικότητα, όμως, η κίνηση του επιτελείου Τσίπρα να δημοσιοποιήσει πρωί πρωί χθες την πρόσκληση την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού την επόμενη Τρίτη στις 19:00 στην Πάτρα, σε κλειστό χώρο με μεγάλη χωρητικότητα, την ίδια ώρα που θα μιλά ο Σωκρατης Φάμελλος για τον προϋπολογισμό στη Βουλη μετέβαλε, κατά πληροφορίες, τον αρχικό σχεδιασμό αρκετών βουλευτών, που έπλεξαν τελικά χθες τη «σιγή ασυρμάτου» και αναμένουν τώρα αν ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει νέο σήμα, ως προς τις επόμενες κινήσεις του την ερχόμενη Τρίτη, καθώς το σημερινό προσωπικό της Κουμουνδούρου, το οποίο περιμένει τώρα κάποιο νεύμα, προκειμένου να δρομολογήσει τα επόμενα βήματά του.