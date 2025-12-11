Βλαχόπουλος:-Στην-πρώτη-γραμμή-των-«πράσινων»-χρηματοδοτήσεων-η-Πειραιώς

Η Πειραιώς προσέφερε το πρώτο SLL στην Ελλάδα και έχει υπογράψει συμφωνίες περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Πράσινες χρηματοδοτήσεις άνω των 4,2 δισ. ευρώ έχει χορηγήσει η Πειραιώς, τομέα στο οποίο δραστηριοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, τόνισε ο Θάνος Βλαχόπουλος, Επικεφαλής Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Πειραιώς, υπεύθυνος για τις Μεγάλες Χρηματοδοτήσεις, στο πλαίσιο του 2ου Συνεδρίου του ΤΜΕΔΕ «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Όπως επισήμανε ο κ. Βλαχόπουλος, «η ρευστότητα δεν είναι σήμερα εμπόδιο, καθώς υπάρχει μεγάλη ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες και παράλληλα διαθέσιμα κεφάλαια από ευρωπαϊκά και εθνικά εργαλεία. Αντίθετα, ένας συνδυασμός παραγόντων, με βασικούς τη γραφειοκρατία και την αδυναμία ταχείας αδειοδότησης κρατούν πίσω τις πράσινες επενδύσεις στη χώρα, ειδικά για τα μεγάλα έργα».

Ο επικεφαλής της Εταιρικής Τραπεζικής και Προϊόντων της Πειραιώς χαρακτήρισε τα Sustainability Linked Loans (SLL) ως το «game changer» προϊόν των επόμενων ετών, λόγω της ευελιξίας που προσφέρουν και του μηχανισμού κινήτρων που διαθέτουν. Μάλιστα, η Πειραιώς προσέφερε το πρώτο SLL στην Ελλάδα και έχει υπογράψει συμφωνίες περίπου 700 εκατ. ευρώ.

Αναφέρθηκε δε, εκτενώς στην ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στην πιστωτική ανάλυση της Τράπεζας και στις μεθοδολογίες και τα εργαλεία που έχει διαμορφώσει για την εκτίμηση των κλιματικών και περιβαλλοντικών κινδύνων των πελατών της, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Συστήμα Περιβαλλοντικής & Κοινωνικής Διαχείρισης Κινδύνων (ESMS), μέσω του οποίου αξιολογούνται οι κίνδυνοι που δύνανται να προκύψουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα των πελατών της Τράπεζας.

Παράλληλα, ο κ. Βλαχόπουλος επισήμανε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος βρίσκεται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας σε σχέση με την υιοθέτηση κριτηρίων ESG στη λειτουργία τους και στην εταιρική διακυβέρνηση. Γεγονός που καταδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι τράπεζες στην ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των πελατών τους σε θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG).

Κλείνοντας, τόνισε ότι η συνεργασία των τραπεζών με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικότερα τις ρυθμιστικές αρχές και την πολιτεία είναι κομβικής σημασίας για να ξεπεραστούν δομικές αδυναμίες και να δημιουργηθεί ένα πιο ισχυρό πλαίσιο ώστε να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση.