Γάλλος-ΥΠΟΙΚ:-Η-εκλογή-Πιερρακάκη-στο-eurogroup-λέει-μια-ωραία-ιστορία-για-την-Ελλάδα

Τη βεβαιότητά του πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ένας σπουδαίος ηγέτης του Eurogroup -όπως είναι και σπουδαίος ΥΠΕΘΟ- εξέφρασε ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Roland Lescure μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup.

Τη βεβαιότητά του πως ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα είναι ένας σπουδαίος ηγέτης του Eurogroup -όπως είναι και σπουδαίος ΥΠΕΘΟ- εξέφρασε ο Γάλλος ΥΠΟΙΚ Roland Lescure μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup.

Πρόσθεσε, μάλιστα, πως η εκλογή λέει μια ωραία ιστορία, αυτή μιας χώρας που πριν από περίπου 10 χρόνια βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού, απέκτησε ένα δίκτυ ασφαλείας που σχεδιάστηκε μέσα στο Eurogroup, έκανε μια τιτάνια προσπάθεια (μείωση χρέους, ανάπτυξη) και επέστρεψε δυναμικά.

Την ίδια αισιοδοξία μοιράστηκε και ο Γερμανός ομόλογός του, Lars Klingbeil. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε τη βασισμένη στην εμπιστοσύνη συνεργασία μας εντός του Eurogroup», είπε. «Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ανταγωνιστική».

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναλαμβάνει την προεδρία του οργάνου για τα επόμενα 2,5 έτη. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γίνεται ο πέμπτος πρόεδρος του οργάνου που σε μεγάλο βαθμό συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές που ακολουθούν τα κράτη της Ευρωζώνης αλλά και κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ευρώ και την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.