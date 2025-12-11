Γιατί-πρέπει-να-σταματήστε-να-λέτε-στα-παιδιά-σας-«δεν-έχουμε-χρήματα»

Μόλις τα παιδιά αρχίσουν το σχολείο, και αρχίσουν να ακούν για τα ταξίδια, τα παιχνίδια, τα αυτοκίνητα και τις δραστηριότητες που έχουν άλλες οικογένειες, αργά ή γρήγορα θα ζητήσουν κάτι που ξεπερνά τον προϋπολογισμό σας. Και όταν αρνηθείτε, αναπόφευκτα θα ρωτήσουν: «Γιατί;». Αυτή η στιγμή μπορεί να είναι δυσάρεστη.

Μπορεί να είναι δύσκολο να αρνηθείτε στο παιδί σας κάτι που θέλει. Αυτό που ζητάει, ενδεχομένως να ξυπνήσει αναμνήσεις δικών σας στερήσεων όταν ήσασταν παιδί, ή να προκαλέσει αισθήματα ντροπής για το ότι δεν μπορείτε να προσφέρετε αυτό που έχουν οι άλλοι.

Τέτοια συναισθήματα συχνά εκνευρίζουν, και οδηγούν στην αυθόρμητη απάντηση: «Δεν έχουμε τα χρήματα».

Ο Μπραντ Τ. Κλόντζ, ψυχολόγος – σύμβουλος για οικονομικά ζητήματα, με άρθρο του στο cnbc, προτείνει να εξαλείψετε αυτή τη φράση από τις συζητήσεις με τα παιδιά σας.

Οι λόγοι:

Δημιουργεί ψυχολογία που βασίζεται στην στέρηση

Φανταστείτε ένα παιδί που δεν του επιτρέπεται ποτέ να φάει γλυκά. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί όταν γίνει 18 ετών; Θα τρώει γλυκά χωρίς σταματημό. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα.

Αν το παιδί σας μεγαλώσει ακούγοντας «δεν έχουμε τα χρήματα», μπορεί να διαμορφώσει μια αίσθηση φτώχιας. Όταν τελικά φτάσει στην ενηλικίωση και του επιτρέπεται να έχει πιστωτικές κάρτες, φοιτητικά δάνεια και φθηνή χρηματοδότηση, η συναισθηματική του αντίδραση μπορεί να είναι: «Τώρα μπορώ επιτέλους να αποκτήσω αυτό που δεν είχα ποτέ». Κάτι τέτοιο ενδεχομένως να οδηγήσει σε υπερβολικές δαπάνες, κατάχρηση πιστωτικών καρτών και τελικά δια βίου οικονομικό στρες.

Το να εξηγείτε σε ένα παιδί γιατί δεν αγοράζετε κάτι είναι διαφορετικό. Αντί να του καλλιεργήσετε την πεποίθηση ότι τα χρήματα είναι περιορισμένα, μπορείτε να επικεντρωθείτε στο να του μάθετε τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε να δώσετε προτεραιότητα σε άλλα πράγματα.

Χάνετε μια σημαντική ευκαιρία να το διδάξετε

Όταν το παιδί σας ζητάει κάτι ακριβό, είναι η ευκαιρία σας να του εξηγήσετε:

Γιατί ορισμένα έξοδα δεν περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό

Γιατί η οικογένειά σας κάνει οικονομίες

Γιατί δίνετε προτεραιότητα στους μακροπρόθεσμους στόχους έναντι των βραχυπρόθεσμων.

Πώς οι υπερβολικές δαπάνες για αυτοκίνητα, διακοπές ή σπίτια οδηγούν πολλούς ανθρώπους σε οικονομικά προβλήματα

Γιατί η αναβολή της άμεσης ικανοποίησης έχει σημασία

Αν ζητήσουν κάτι μη ρεαλιστικό, μην το κατακρίνετε. Χρησιμοποιήστε το ως έμπνευση. Μιλήστε για επιχειρηματίες και επενδυτές που έχουν δημιουργήσει αρκετά μεγάλη περιουσία για να πραγματοποιήσουν τέτοια όνειρα και για το πώς το παιδί σας μπορεί επίσης να εργαστεί για να επιτύχει μεγάλους στόχους.

Τι ακριβώς πρέπει να πείτε αντ’ αυτού;

Έρευνες δείχνουν ότι όσοι έχουν ικανότητα να διαχειρίζονται τα χρήματα τους σωστά, το πιο πιθανό είναι να προέρχονται από οικογένειες όπου το θέμα συζητιόταν ανοιχτά.

Αντί να τερματίσετε τη συζήτηση με ένα απότομο «Δεν έχουμε τα χρήματα», δοκιμάστε να πείτε: «Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά επιλέγουμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας σε άλλα πράγματα και ο λόγος είναι ο εξής».

Στη συνέχεια, εξηγήστε τους λόγους σας.

Όπως (ίσως):

Εξοφλείτε χρέη

Κάνετε αποταμιεύσεις για να αγοράσετε σπίτι

Επενδύετε για τη συνταξιοδότησή σας

Επιλέγετε να εργάζεστε λιγότερο, ώστε να μπορείτε να περνάτε περισσότερο χρόνο μαζί

Μοιραστείτε τις αξίες της οικογένειάς σας σχετικά με τα χρήματα. Πείτε τους τι είναι πιο σημαντικό για εσάς. Εξηγήστε τους πώς η αποταμίευση και η λήψη προσεκτικών αποφάσεων σχετικά με τις δαπάνες σας επιτρέπουν να ζείτε τη ζωή που θέλετε και σας βοηθούν να επιτύχετε τους στόχους σας.

Αυτές οι συζητήσεις θα βοηθήσουν το παιδί σας να χτίσει μια υγιή σχέση με τα χρήματα, αντί για μια σχέση βασισμένη στην ντροπή ή την στέρηση.

