Δημοκρατικοί-γερουσιαστές-ζητούν-από-το-Ισραήλ-και-τις-ΗΠΑ-να-ερευνήσουν-τον-βομβαρδισμό-εναντίον-δημοσιογράφων-στον-νότιο-Λίβανο-το-2023

Δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζήτησαν σήμερα από τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ να ερευνήσουν την επίθεση που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός εναντίον δημοσιογράφων το 2023 στον νότιο Λίβανο, κατά την οποία σκοτώθηκε ένας ρεπόρτερ του πρακτορείου Reuters και τραυματίστηκαν πολλοί άλλοι.

«Αναμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να προχωρήσει σε έρευνα με βάση τα διεθνή πρότυπα και να λογοδοτήσουν όσοι το έκαναν αυτό» είπε ο γερουσιαστής Πίτερ Γουέλτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μπροστά στο Καπιτώλιο, παρουσία του Ντίλαν Κόλινς, Αμερικανού δημοσιογράφου του Γαλλικού Πρακτορείου ο οποίος τραυματίστηκε από θραύσματα οβίδων σε εκείνη την επίθεση.

Members of Congress Host Press Conference about Israel’s Systematic Targeting of Journalists https://t.co/X52ErcoYzy — Senator Peter Welch (@SenPeterWelch) December 11, 2025

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο βήμα από το οποίο μιλούσε υπήρχε μπροστά η επιγραφή «Δικαιοσύνη για τους Δημοσιογράφους».

Ένας νεκρός, έξι τραυματίες

Στις 13 Οκτωβρίου 2023, από το ισραηλινό πλήγμα σκοτώθηκε ο εικονολήπτης του Reuters Ισάμ Αμπντάλα και τραυματίστηκαν άλλοι έξι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων ήταν ο Κόλινς και η Κριστίνα Άσι (επίσης του AFP), το δεξί πόδι της οποίας ακρωτηριάστηκε.

Μια ανεξάρτητη έρευνα που διενήργησε το AFP συμπέρανε ότι δύο οβίδες αρμάτων μάχης των 120 χιλιοστών προέρχονταν από τη ζώνη του Ζορντέιχ, στο βόρειο Ισραήλ, που συνορεύει με τον νότιο Λίβανο. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν και άλλες έρευνες, όπως εκείνες του πρακτορείου Reuters, της Επιτροπής Προστασίας των Δημοσιογράφων, του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Διεθνούς Αμνηστίας και των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα. Τον Οκτώβριο, το AFP ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να προχωρήσουν σε μια «πλήρη και διαφανή έρευνα» αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το συμβάν ήταν ακόμη «υπό εξέταση» και ότι δεν είχαν ακόμη εξαχθεί συμπεράσματα.

Ο Πίτερ Γουέλτς είπε ότι προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να πάρει απαντήσεις για την επίθεση, αρχικά από την κυβέρνηση του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια από εκείνη του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και από την ισραηλινή πλευρά, χωρίς επιτυχία.

«Κάναμε ό,τι μπορούσαμε εντός λογικών πλαισίων για να πάρουμε απαντήσεις και να αποδοθούν ευθύνες» είπε, εκφράζοντας τη λύπη του επειδή όλοι «τον αγνόησαν».

Το Ισραήλ λέει ότι η υπόθεση έχει κλείσει

Σύμφωνα με τον γερουσιαστή από το Βερμόντ, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι ερευνά. όμως ποτέ δεν ρώτησε τα θύματα ή τους αυτόπτες μάρτυρες της επίθεσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση είπε στη συνέχεια στο γραφείο του γερουσιαστή ότι αυτή η έρευνα είχε κλείσει.

Ο ισραηλινός στρατός «δεν έκανε καμία προσπάθεια, καμία, να ερευνήσει σοβαρά» το θέμα, τόνισε. «Δυστυχώς, αυτό είναι μια επαναλαμβανόμενη στρατηγική» με τον ισραηλινό στρατό «να λέει ότι ξεκίνησε έρευνα αλλά να μην προκύπτει τίποτα» από αυτήν, πρόσθεσε.

Ο Ντίλαν Κόλινς ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει δημοσίως την ύπαρξη αυτής της επίθεσης, καθώς θύμα της ήταν και ένας πολίτης των ΗΠΑ. «Θα ήθελα επίσης να ασκήσει πίεση στον μεγαλύτερο σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, την ισραηλινή κυβέρνηση, ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες» είπε ο δημοσιογράφος στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Η βουλευτής Μπέκα Μπαλίντ είπε ότι οι βουλευτές «δεν θα ξεχάσουν» την υπόθεση. «Θα συνεχίσουμε να ζητάμε εξηγήσεις για αυτήν τη σκόπιμη βίαιη ενέργεια εναντίον του ελεύθερου Τύπου», τόνισε.