Δημοσκόπηση-real-polls:-Μπροστά-με-28,5%-στην πρόβλεψη-αποτελέσματος-η-ΝΔ,-16-μονάδες-πίσω-το-ΠΑΣΟΚ

Υπερδιπλάσιο προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Real Polls για λογαριασμό του protagon.gr

Συγκεκριμένα στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία μετριέται στο 28,5% ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στο 12,5%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 11,8%, Ελληνική Λύση με 8,7%, ΣΥΡΙΖΑ με 8,5%, ΚΚΕ με 7,8%, Φωνή Λογικής με 4,8%, ΜέΡΑ25 με 4,4%.

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 23,3%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5%, ΜέΡΑ25 3% με τους αναποφάσιστους να είναι το 16,1% των ερωτηθέντων

Στην ίδια δημοσκόπηση μετρήθηκε και το αναμενόμενο κόμμα Τσίπρα με ένα 12,6% να δηλώνει ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει, ένα 9,1% πως είναι «αρκετά πιθανό». Στην ίδια ερώτηση για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά οι απαντήσεις είναι 2,2% «πολύ πιθανό» να το ψηφίσει και 5,9% ότι είναι «αρκετά πιθανό».

Οι πολίτες, ωστόσο, βλέπουν σε μεγάλο βαθμό το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα ως ακόμη μια διάσπαση στον προοδευτικό χώρο (60%), και μόνο το 23,5% πιστεύει ότι θα λειτουργήσει ως ενοποιητικός πόλος.

Ως προς το ΠΑΣΟΚ, χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη το κόμμα ανεβαίνει στην πρόθεση ψήφου στο 17,2%, ενώ στο ίδιο ερώτημσ η ΝΔ χωρίς Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22%.