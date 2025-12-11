Δημοσκόπηση-real-polls:-Σταθερά-πρώτη-η-ΝΔ,-«αγγίζει»-το-22%-η-απήχηση-ενός-κόμματος-Τσίπρα

Με υπερδιπλάσιο προβάδισμα εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.

Στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος, η ΝΔ καταγράφει 28,5%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί με 12,5%. Έπονται η Πλεύση Ελευθερίας με 11,8%, η Ελληνική Λύση με 8,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 8,5%, το ΚΚΕ με 7,8%, η Φωνή Λογικής με 4,8% και το ΜέΡΑ25 με 4,4%.

Στην πρόθεση ψήφου, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: ΝΔ 23,3%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 9,4%, Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, Ελληνική Λύση 7,1%, ΣΥΡΙΖΑ 6,5%, ΚΚΕ 6,4%, Φωνή Λογικής 3,5% και ΜέΡΑ25 3%, με τους αναποφάσιστους να φτάνουν το 16,1%.

Η έρευνα εξετάζει και την απήχηση ενός ενδεχόμενου νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα: 12,6% δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να το ψηφίσουν και 9,1% «αρκετά πιθανό». Για πιθανό κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 2,2% και 5,9%.

Παρά την πρόθεση ψήφου, το 60% των πολιτών θεωρεί ότι ένα κόμμα Τσίπρα θα αποτελούσε ακόμη μία διάσπαση στον προοδευτικό χώρο, ενώ μόλις το 23,5% το βλέπει ως δύναμη ενοποίησης.

Σε υποθετικό σενάριο αλλαγής ηγεσίας, το ΠΑΣΟΚ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη ανεβαίνει στο 17,2%, ενώ η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη περιορίζεται στο 22%.

