Διπλή-διάκριση-για-την-avramar-στα-food-&-innovation-awards

Η AVRAMAR ανακοινώνει ότι το προϊόν της Φρέσκο Φιλέτο Τσιπούρας – 2 Τεμαχίων σε SkinPack απέσπασε δύο βραβεία στα Food & Innovation Awards 2026:

Gold Award: Most Innovative Seafood Product

Silver Award: Best Packaging Innovation

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η διπλή διάκριση αναδεικνύει την αριστεία της AVRAMAR στην ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν γεύση, ασφάλεια και πρακτικότητα.

Καινοτομία στη Συσκευασία Φρέσκων Ψαριών

Η βραβευμένη με 3 αστέρια Τσιπούρα από το International Taste Institute μετατρέπεται σε φιλέτο που συσκευάζεται με την προηγμένη τεχνολογία SkinPack, δημιουργώντας ένα «δεύτερο δέρμα» γύρω από το προϊόν. Η συσκευασία προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

Αεροστεγή σφράγιση

Διατήρηση υφής, εμφάνισης και φρεσκάδας.

Προστασία από οσμές

Παρατεταμένη διάρκεια φρεσκάδας σε ψύξη 0–2°C

Διάρκεια ζωής έως 12 ημέρες σε ψύξη 0–2°C (με δυνατότητα επέκτασης έως 15 ημέρες βάσει εσωτερικών δοκιμών).

Το PET υλικό της βάσης είναι ανακυκλώσιμο, σταθερό και διαυγές, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την αισθητική του προϊόντος.

Οφέλη για τον Καταναλωτή