Δόμνα Μιχαηλίδου: Τα επόμενα χρόνια θα ρίξουμε στην αγορά 1500 διαμερίσματα – Πώς θα διανεμηθούν στους πολίτες

Στο ζήτημα του στεγαστικού, το οποίο χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της καθημερινότητας, εστιάζει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξή της στο Direct με τον Γιώργο Ευγενίδη, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία χώρα δεν έχει αποδώσει το πλαφόν στο ενοίκιο και ότι η κυβέρνηση προχωρά σε ένα συνδυαστικό σχέδιο ενίσχυσης της προσφοράς και της ζήτησης με στόχο την έναρξη κατασκευής 1.500 κατοικιών κοινωνικής αντιπαροχής έως το τέλος του 2027.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου επισημαίνει ότι το στεγαστικό αποτελεί την κρισιμότερη πρόκληση για τα νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση διαμορφώνει ένα πολυεπίπεδο πλάνο παρέμβασης.

Όπως εξηγεί, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με υψηλά ποσοστά ιδιοκατοίκησης, γεγονός που λειτουργεί εν μέρει προστατευτικά, αλλά «για τους υπόλοιπους υπάρχει πρόβλημα, καθώς τα ενοίκια είναι δυσβάσταχτα». Το συνολικό πακέτο στεγαστικών μεταρρυθμίσεων φτάνει τα 6,8 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει 43 διαφορετικές πολιτικές, δομημένες πάνω σε δύο άξονες: τη στήριξη της ζήτησης και την αύξηση της προσφοράς.

Στον τομέα της ενίσχυσης των νοικοκυριών αναφέρει μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, αλλά και τα προγράμματα «Σπίτι μου 1 και 2», που, όπως τονίζει, δίνουν τη δυνατότητα σε περίπου 30.000 οικογένειες να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Παράλληλα, έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενισχυθεί και η μέση οικογένεια.

Ειδική αναφορά κάνει στο ζήτημα του πλαφόν στο ενοίκιο, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν διεθνή παραδείγματα επιτυχίας. «Δεν έχουμε κάπου δει που να έχει δουλέψει το πλαφόν στα ενοίκια. Στην Ισπανία δεν είδαμε αποτελέσματα, ενώ στο Παρίσι γύρισε μπούμερανγκ, γιατί βάζοντας ταβάνι δεν φεύγει κανείς ποτέ από το σπίτι του», σημειώνει, ενώ αναφέρεται και στη Νέα Υόρκη ως μια περίπτωση που μένει να αξιολογηθεί. Παράλληλα, θέτει το ζήτημα της παραοικονομίας στην ελληνική αγορά: «Υπάρχουν πολλά αδήλωτα ενοίκια· άρα μήπως αν βάζαμε ταβάνι θα κάναμε μια τρύπα στο νερό;».

Η υπουργός αναγνωρίζει ότι οι δυσκολίες είναι μεγάλες και ότι «είμαστε σε δεινή θέση και σπάμε το κεφάλι μας να βρούμε λύσεις». Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση στοχεύει κυρίως στην αύξηση του στεγαστικού αποθέματος, αξιοποιώντας ανενεργά ακίνητα του Δημοσίου και δημιουργώντας νέες κατοικίες κοινωνικής αντιπαροχής, ενώ η προσπάθεια περιλαμβάνει και τη συγκέντρωση διάσπαρτων ακινήτων από διαφορετικά υπουργεία, μέσα από μια διακυβερνητική επιτροπή. «Δεν είναι εύκολο ο κάθε υπουργός να δώσει τα ακίνητα, ούτε θα μας δώσει τα φιλέτα», λέει χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας όμως ότι έχουν ήδη εντοπιστεί οικόπεδα από τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Στο αρχικό στάδιο, ξεκινούν να αξιοποιούνται 10 έως 12 ακίνητα στην Αττική, στην Πάτρα, στις Σέρρες και στην Ηλεία, ενώ «τα επόμενα χρόνια θα βγάλουμε στην αγορά 1.500 διαμερίσματα. Μέχρι τέλος του 2027 θα έχουν ξεκινήσει οι οικοδομές για 1.500». Στη συνέντευξή της εξήγησε και πώς θα διανεμηθούν αυτά στους πολίτες.

Παράλληλα, εξετάζονται ανενεργά στρατόπεδα ως χώροι ανάπτυξης νέων στεγαστικών μονάδων. «Είδαμε ποια ανενεργά στρατόπεδα μπορούν να εξυπηρετήσουν στεγαστικές ανάγκες. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, το 30% θα καλύψει στεγαστικές ανάγκες του στρατού και το 70% θα πάει στον κόσμο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πείραμα που περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών νέων γειτονιών με κοινόχρηστους χώρους και υποδομές.