Εκδήλωση του «Insocial» για την συνταγματική αναθεώρηση – Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να θέσει την ατζέντα

Η κατάθεση του επονομαζόμενου «Φραπέ» αναμένεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της πολιτικής επικαιρότητας, με την αντιπολίτευση να ακονίζει τα μαχαίρια της και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στην εξεταστική επιτροπή (Μ.Αποστολάκη, Ευ.Λιακούλη, Γ.Μουλκιώτης και Ανδρ.Πουλάς) να ετοιμάζονται για σκληρή μάχη, ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη ποντάρουν πολύ και στην εκδήλωση που διοργανώνει το Insocial για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Η εκδήλωση – συζήτηση με θέμα «Προκλήσεις και αναγκαιότητες ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης» θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στην αίθουσα «Γεώργιος Καραντζάς» της ΕΣΗΕΑ.

To Ινστιτούτο για τη Σοσιαλδημοκρατία Insocial φέρνει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου τη συνταγματική αναθεώρηση διοργανώνοντας εκδήλωση σε συνεργασία με τους τομείς Θεσμών & Διαφάνειας και Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει τις κρίσιμες θεσμικές τομές που, κατά την άποψή του, απαιτεί η επόμενη αναθεωρητική διαδικασία.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με χαιρετισμούς από τη βουλευτή και υπεύθυνη ΚΤΕ Δικαιοσύνης – Θεσμών, Ευαγγελία Λιακούλη, και τον γραμματέα του Τομέα Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, Χρήστο Κακλαμάνη.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει την κεντρική ομιλία θα συμμετάσχουν οι πανεπιστημιακοί Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, Κωνσταντίνος Μποτόπουλος και Νίκος Παπασπύρου, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων του δημόσιου δικαίου. Τον συντονισμό θα έχει ο συνταγματολόγος και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής.

Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί και να χαιρετίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης.

Εξάλλου ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει φέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα στείλει επιστολή στα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης καλώντας τα σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

«Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86. Πρέπει να συνεννοηθούμε, να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης του άρθρου 86. Δεν μπορεί να συμβαίνει άλλο αυτό, δεν το αντέχει η κοινωνία. Στη σύμβαση 717, δεν επέτρεψαν να ελεγχθεί από τη δικαιοσύνη ο κ. Καραμανλής. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επέτρεψαν στη δικαιοσύνη να ελεγχθούν ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης. Πόσες φορές ο Πρωθυπουργός έχει εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες, ενώ υπάρχουν δικογραφίες – όχι θεωρίες – δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα, τα δημοκρατικά, να υπάρξει συνεννόηση μιας πρότασης αναθεώρησης του 86 στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Ο λαός μας δεν ανέχεται πια να υπάρχει ατιμωρησία και πέπλο κάλυψης της διαφθοράς ισχυρών πολιτικών προσώπων» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης τις προηγούμενες ημέρες στο OPEN.

Ουσιαστικά η Χαριλάου Τρικούπη μέσω του think tank του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να θέσει την ατζέντα και να αναγκάσει την Κυβέρνηση να ακολουθήσει τις θέσεις της, ενώ ισχυρός είναι και ο συμβολισμός της παρουσίας του κορυφαίου συνταγματολόγου και πρώην Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου, με αρκετούς από την πράσινη παράταξη να σχολιάζουν ότι οι πρώην Πρόεδροι του κόμματος στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στη ΝΔ.

Οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζουν να βολιδοσκοπούνται από τη Χαριλάου Τρικούπη, με το κλίμα να είναι πολεμικό ανάμεσα στις δυο πλευρές και στελέχη του ΠΑΣΟΚ να μην βλέπουν με καλό μάτι το γεγονός ότι ο πρώτος σταθμός της παρουσίασής της «Ιθάκης» είναι η Πάτρα, ένα κατεξοχήν πράσινο προπύργιο.

