ΕΚΤ:-Ποιες-αλλαγές-προτείνει-στην-εποπτεία-και-τις-κεφαλαιακές-απαιτήσεις-των-τραπεζών

Νέες συστάσεις για την απλοποίηση των κανόνων τραπεζικής εποπτείας πρότεινε νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια προσπάθεια να περιορίσει την υπέρμετρη ρύθμιση και τις υπερκαλύψεις χωρίς να χαλαρώσει τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Οι συνολικές συστάσεις της υψηλόβαθμης επιτροπής αρμόδιας για το εν λόγω έργο της ΕΚΤ είναι 17, και επιδιώκουν την απλοποίηση του ευρωπαϊκού πλαισίου προληπτικής ρύθμισης, εποπτείας και υποβολής εκθέσεων για τις τράπεζες. Ωστόσο ας δούμε μερικές από τις σημαντικές για την εποπτεία και αυτές που επηρεάζουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών, όπως έγραψε χθες η «Ν».

Σημειώνεται δε, ότι οι εν λόγω προτάσεις δεν αφορούν δεσμευτικούς κανόνες, απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπόκεινται στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συνήθως αποτελεί μια μακρά διαδικασία.

Σύσταση #1

Ο αριθμός των απαιτήσεων κεφαλαίου θα μπορούσε να μειωθεί στο πλαίσιο της προληπτικής εποπτείας.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να συγχωνευθούν τα διάφορα κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας σε δύο: ένα μη αποδεσμεύσιμο απόθεμα —με τη συγχώνευση του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και το υψηλότερο από τα άλλα αποθέματα για τα συστημικά σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα (O-SII) και τα παγκοσμίως συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII)— και ένα αποδεσμεύσιμο απόθεμα —συγχωνεύοντας το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα και το απόθεμα συστημικού κινδύνου.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του πυλώνα 2 θα παραμείνουν ξεχωριστές, επιπλέον του αποδεσμεύσιμου αποθέματος.

Σύμφωνα με την παρουσίαση στην οποία προέβη ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λούις Ντε Γκίντος, η ΕΚΤ στοχεύει στη συγχώνευση των υφιστάμενων επιπέδων αποθεματικών σε δύο μόνο: ένα μη αποδεσμεύσιμο και ένα αποδεσμεύσιμο αποθεματικό, το οποίο οι αρχές μπορούν να μειώσουν σε δύσκολες περιόδους.

Το νέο αποδεσμεύσιμο αποθεματικό θα προκύψει από τη συγχώνευση του αποθεματικού ασφαλείας συστημικού κινδύνου (SyRB) και του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) τα οποία συνήθως συσσωρεύονται σε περιόδους ηρεμίας και αποδεσμεύονται σε περιόδους ύφεσης, όπως έγραψε νωρίτερα η «Ν».

Η ΕΚΤ επιθυμεί επίσης να μειώσει το πλαίσιο του δείκτη μόχλευσης από τέσσερα στοιχεία σε δύο, ώστε να περιλαμβάνει μια ελάχιστη απαίτηση 3% και ένα ενιαίο αποθεματικό.

Σύσταση #2

Η ικανότητα απορρόφησης κεφαλαιακών ζημιών θα μπορούσε να βελτιωθεί με την προσαρμογή του σχεδιασμού ή του ρόλου των πρόσθετων μέσων Additional Tier 1 (AT1) and Tier 2 .

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, μπορούν να εξεταστούν δύο εναλλακτικές λύσεις:

Πρώτον, τα χαρακτηριστικά των μέσων AT1 θα μπορούσαν να βελτιωθούν ώστε να διασφαλιστεί περαιτέρω η ικανότητά τους να απορροφούν ζημίες κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια στις τράπεζες και τους επενδυτές σχετικά με τις ιδιότητες απορρόφησης ζημιών των μέσων AT1.

Εναλλακτικά, τα μέσα που δεν αφορούν την CET1 θα μπορούσαν να αφαιρεθούν πλήρως από το κεφάλαιο. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί είτε με την πλήρη ή μερική αντικατάστασή τους με μέσα CET1 είτε με την κατάργησή τους χωρίς καμία αντικατάσταση.

Σύσταση #3

Η αναλογικότητα θα πρέπει να αυξηθεί με την επέκταση του καθεστώτος των μικρών τραπεζών σε περισσότερους δανειστές. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αύξηση του πεδίου εφαρμογής των επιλέξιμων μικρών τραπεζών μέσω της αύξησης του ορίου των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ του καθεστώτος των μικρών και μη σύνθετων ιδρυμάτων (SNCI), καθώς και με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των απλουστευμένων κανόνων.

Σύσταση #4

Για την απλοποίηση του μακροπροληπτικού πλαισίου, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά την αυτόματη αμοιβαιότητα των μακροπροληπτικών μέτρων. Αυτό εξασφαλίζει ότι όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε μια χώρα που εφαρμόζει ένα μακροπροληπτικό μέτρο θα υπόκεινται σε αυτό το μέτρο.

Σύσταση #5

Η ΕΚΤ προτείνει την στενότερη ευθυγράμμιση των πλαισίων ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL) και συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) – χωρίς μείωση των πόρων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας – και την επανεξέταση των αλληλεπιδράσεών τους με το πλαίσιο συνέχισης της λειτουργίας.

Σύσταση #6

Προτείνει την αναπροσαρμογή της προληπτικής νομοθεσίας της ΕΕ από οδηγίες σε κανονισμούς, την αύξηση της εναρμόνισης και της κανονιστικής διαφάνειας, καθώς και την απλοποίηση των πράξεων επιπέδου 2 και 3.

Σύσταση #7

Η ΕΚΤ ζητεί την απλοποίηση της δοκιμής αντοχής σε επίπεδο ΕΕ, την εξορθολογισμό της μεθοδολογίας και την αύξηση της χρησιμότητας των αποτελεσμάτων τόσο από συστημική όσο και από τραπεζική άποψη.

Σύσταση #8

Προτείνεται να ανατεθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ η ευθύνη να έχει μια ολιστική εικόνα του συνολικού επιπέδου της ζήτησης κεφαλαίου εντός και μεταξύ των τραπεζών της τραπεζικής ένωσης, με πλήρη τήρηση της αρχής του διαχωρισμού.

Σύσταση #9

Η ΕΚΤ ενθαρρύνει την ολοκλήρωση της ένωσης αποταμιεύσεων και

επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης, προκειμένου να μειωθεί ο εθνικός κατακερματισμός και να καταστούν οι κεφαλαιαγορές πιο αποτελεσματικές.

Ντε Γκίντος: Μείωση αποθεματικών αλλά όχι χαλάρωση

Κατά την παρουσίαση των ανανεωμένων συστάσεων της ΕΚΤ για την προληπτική εποπτεία και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, έγινε φανερό αυτό που είχε γραφτεί και νωρίτερα: ότι δηλαδή η ΕΚΤ παραμένει πιστή στην υπόσχεσή της ότι η απλοποίηση δεν μπορεί να σημαίνει χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις. Συνεπώς οι σημερινές προτάσεις επικεντρώνονται σε λιγότερα, αλλά όχι χαμηλότερα κεφαλαιακά αποθέματα που πρέπει να διατηρούν οι τράπεζες για να προστατεύονται από πιθανές κρίσεις.

«Οι προσπάθειες απλοποίησης πρέπει να διατηρήσουν την ανθεκτικότητα των τραπεζών και με τον όρο ανθεκτικότητα των τραπεζών εννοούμε το επίπεδο κεφαλαίου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Ντε Γκίντος. «Δεν θέλουμε να υπονομεύσουμε την τρέχουσα κατάσταση του κεφαλαίου των ευρωπαϊκών τραπεζών».

Με πληροφορίες από το Reuters